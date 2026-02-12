Aplikacje

Korzystasz z Chrome na komputerze? Szykuje się dziwna zmiana

Google szykuje dość nietypową zmianę w przeglądarce Chrome w wersji na Windowsa.

DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:36
Korzystasz z Chrome na komputerze? Szykuje się dziwna zmiana

Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Według statystyk statcounter korzysta z niej ponad 71 proc. użytkowników na świecie, a w przypadku komputerów nawet więcej niż 76 proc. Wkrótce ci drudzy będą mogli uruchamiać ją wraz ze startem systemu.

Chrome na Windowsie

W tym możecie złapać się za głowę i zapytać: ale jak to? Przecież już teraz można Google Chrome włączać wraz ze startem systemu. Rzecz w tym, że aktualnie uruchamia to przeglądarkę w tle i nic więcej za tym nie idzie (no może poza ewentualnymi powiadomieniami itp.). Nowa opcja, która pojawiła się w testowej wersji Canary polega na czymś innym.

W przeglądarce pojawiła się nowa funkcja, która pozwala uruchamiać Chrome ze startem systemu. Jednak w tym przypadku, po włączeniu komputera, od razu zobaczymy otwarte okno, gotowe do pracy. Co ważne, funkcja jest domyślnie wyłączona, więc jeśli już trafi do stabilnej wersji aplikacji, to konieczne będzie ręczne jej aktywowanie.

Po co uruchamiać okno przeglądarki wraz ze startem systemu? Dla wielu osób może to być sensowna opcja. Spójrzmy prawdzie w oczy — przeglądarka to prawdopodobnie najczęściej i najintensywniej używana aplikacja na komputerach. W większości przypadku jest pierwszym, co włączamy po uruchomieniu PC-ta. Wkrótce będziemy mogli to zautomatyzować.

