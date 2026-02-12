Korzystasz z Chrome na komputerze? Szykuje się dziwna zmiana

Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Według statystyk statcounter korzysta z niej ponad 71 proc. użytkowników na świecie, a w przypadku komputerów nawet więcej niż 76 proc. Wkrótce ci drudzy będą mogli uruchamiać ją wraz ze startem systemu.

Chrome na Windowsie

W tym możecie złapać się za głowę i zapytać: ale jak to? Przecież już teraz można Google Chrome włączać wraz ze startem systemu. Rzecz w tym, że aktualnie uruchamia to przeglądarkę w tle i nic więcej za tym nie idzie (no może poza ewentualnymi powiadomieniami itp.). Nowa opcja, która pojawiła się w testowej wersji Canary polega na czymś innym.

W przeglądarce pojawiła się nowa funkcja, która pozwala uruchamiać Chrome ze startem systemu. Jednak w tym przypadku, po włączeniu komputera, od razu zobaczymy otwarte okno, gotowe do pracy. Co ważne, funkcja jest domyślnie wyłączona, więc jeśli już trafi do stabilnej wersji aplikacji, to konieczne będzie ręczne jej aktywowanie.