Gmail na Androidzie wreszcie z funkcją, którą iOS ma od sześciu lat

Etykiety w Gmailu wreszcie na Androidzie

Etykiety w Gmailu to jedno z najprostszych narzędzi porządkowania wiadomości, które przydaje się zwłaszcza tym, którzy otrzymują dziennie wiele e-maili, w różnych, często niezwiązanych ze sobą sprawach. Ta niepozorna funkcja pozwala łatwiej organizować pocztę w skrzynce według różnych kryteriów i stanowi dobre uzupełnienie domyślnych kategorii Gmaila. Etykiety są „od zawsze” w webowej wersji Gmaila, a od 6 lat także w mobilnym wydaniu na iOS. Na Androidzie pojawiają się jednak dopiero teraz – aż dziwne, że tak późno.

Nowość dostępna jest w panelu bocznym Gmaila, zaraz nad listą istniejących etykiet. Po jej wybraniu można nadać etykiecie nazwę i zapisać ją bez konieczności sięgania po wersję przeglądarkową. Edycja lub usunięcie etykiet odbywa się w sekcji Ustawienia, gdzie trzeba wybrać konkretne konto i tam znaleźć opcję Zarządzaj etykietami. W niej można też zmienić nazwę czy częstotliwość synchronizacji.

Na razie brakuje jeszcze opcji zmiany koloru etykiet, którą znamy z wersji webowej, ale to i tak duży krok naprzód. Tworzenie etykiet bezpośrednio w aplikacji pozwoli lepiej organizować skrzynkę odbiorczą i szybciej przypisywać wiadomości do kategorii – wystarczy przytrzymać e-mail, wybrać menu z trzema kropkami i opcję Oznacz etykietą.