Aplikacje

Google rzuca wyzwanie Spotify. YouTube Music z funkcją, której brakowało

Lubicie wszędobylskie AI w ekosystemie Google? Nie? No to macie – gigant z Mountain View właśnie udostępnia subskrybentom YouTube Music funkcję Playlist AI. Nowe narzędzie pozwala tworzyć listy odtwarzania na podstawie prostego opisu tekstowego lub głosowego.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google rzuca wyzwanie Spotify. YouTube Music z funkcją, której brakowało

Nowa funkcja trafia właśnie do użytkowników opłacających abonament Premium na systemach Android oraz iOS. Mechanizm działania jest prosty: wystarczy wejść w zakładkę Biblioteka, wybrać opcję tworzenia nowej listy, a następnie skorzystać z „AI Playlist”. Aplikacja poprosi nas o opisanie nastroju, gatunku czy nawet specyficznego klimatu, jaki chcemy uzyskać, a algorytmy Gemini wygenerują gotowy zestaw utworów. Możemy więc poprosić o „energetyczne kawałki do biegania w deszczu” lub „spokojny jazz do nauki w nocy”, a system zajmie się resztą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trudno oprzeć się wrażeniu, że premiera ta nie jest przypadkowa pod względem czasowym. W zeszłym miesiącu Spotify wprowadziło w pierwszych krajach niemal identyczne rozwiązanie o nazwie Prompted Playlists, które również pozwala użytkownikom na zabawę w didżeja AI. Google wyraźnie nie zamierza oddawać pola i chce pokazać, że jego algorytmy potrafią równie skutecznie interpretować zachcianki użytkowników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP210 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czerwony
Smartfon OUKITEL WP210 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czerwony
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Powerbank CUKTECH 10000 mAh 22.5W Grafitowy
Powerbank CUKTECH 10000 mAh 22.5W Grafitowy
-20.99 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Powerbank SBS Infinity 10000 mAh 10W Czarny
Powerbank SBS Infinity 10000 mAh 10W Czarny
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Advertisement

Google na razie nie zdradza szczegółów technicznych dotyczących limitu utworów na tak wygenerowanej liście ani możliwości jej edycji po stworzeniu, co w przypadku konkurencyjnego rozwiązania Spotify jest możliwe. 

Warto zauważyć, że YouTube Music eksperymentowało z podobnymi rozwiązaniami już wcześniej, oferując funkcję Ask Music (znaną też jako radio AI). Nowość różni się jednak tym, że tworzy trwałą playlistę, która pojawia się w naszej bibliotece, a nie jest tylko jednorazową stacją radiową. 

Wczesne reakcje użytkowników na nowość Google są mieszane. W komentarzach pod ogłoszeniem YouTube na platformie X widać zmęczenie wszechobecną sztuczną inteligencją. Wielu internautów sugeruje, że zamiast kolejnych generatorów woleliby usprawnienia podstawowych funkcji odtwarzacza, na które czekają od lat.

Image
telepolis
spotify sztuczna inteligencja youtube Music Gemini AI Playlist
Zródła zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock