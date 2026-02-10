Google rzuca wyzwanie Spotify. YouTube Music z funkcją, której brakowało

Nowa funkcja trafia właśnie do użytkowników opłacających abonament Premium na systemach Android oraz iOS. Mechanizm działania jest prosty: wystarczy wejść w zakładkę Biblioteka, wybrać opcję tworzenia nowej listy, a następnie skorzystać z „AI Playlist”. Aplikacja poprosi nas o opisanie nastroju, gatunku czy nawet specyficznego klimatu, jaki chcemy uzyskać, a algorytmy Gemini wygenerują gotowy zestaw utworów. Możemy więc poprosić o „energetyczne kawałki do biegania w deszczu” lub „spokojny jazz do nauki w nocy”, a system zajmie się resztą.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że premiera ta nie jest przypadkowa pod względem czasowym. W zeszłym miesiącu Spotify wprowadziło w pierwszych krajach niemal identyczne rozwiązanie o nazwie Prompted Playlists, które również pozwala użytkownikom na zabawę w didżeja AI. Google wyraźnie nie zamierza oddawać pola i chce pokazać, że jego algorytmy potrafią równie skutecznie interpretować zachcianki użytkowników.

YouTube Premium and @YouTubeMusic Premium users can now instantly turn an idea, mood or genre into a personalized playlist using our new AI playlist feature 🎧



Here's how to use it:



1. On Android & iOS, tap the “New” button in the Library tab of YouTube Music

2. Select “AI… pic.twitter.com/YR1GVCqwvu — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) February 9, 2026

Google na razie nie zdradza szczegółów technicznych dotyczących limitu utworów na tak wygenerowanej liście ani możliwości jej edycji po stworzeniu, co w przypadku konkurencyjnego rozwiązania Spotify jest możliwe.

Warto zauważyć, że YouTube Music eksperymentowało z podobnymi rozwiązaniami już wcześniej, oferując funkcję Ask Music (znaną też jako radio AI). Nowość różni się jednak tym, że tworzy trwałą playlistę, która pojawia się w naszej bibliotece, a nie jest tylko jednorazową stacją radiową.