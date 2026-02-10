Google rzuca wyzwanie Spotify. YouTube Music z funkcją, której brakowało
Lubicie wszędobylskie AI w ekosystemie Google? Nie? No to macie – gigant z Mountain View właśnie udostępnia subskrybentom YouTube Music funkcję Playlist AI. Nowe narzędzie pozwala tworzyć listy odtwarzania na podstawie prostego opisu tekstowego lub głosowego.
Nowa funkcja trafia właśnie do użytkowników opłacających abonament Premium na systemach Android oraz iOS. Mechanizm działania jest prosty: wystarczy wejść w zakładkę Biblioteka, wybrać opcję tworzenia nowej listy, a następnie skorzystać z „AI Playlist”. Aplikacja poprosi nas o opisanie nastroju, gatunku czy nawet specyficznego klimatu, jaki chcemy uzyskać, a algorytmy Gemini wygenerują gotowy zestaw utworów. Możemy więc poprosić o „energetyczne kawałki do biegania w deszczu” lub „spokojny jazz do nauki w nocy”, a system zajmie się resztą.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że premiera ta nie jest przypadkowa pod względem czasowym. W zeszłym miesiącu Spotify wprowadziło w pierwszych krajach niemal identyczne rozwiązanie o nazwie Prompted Playlists, które również pozwala użytkownikom na zabawę w didżeja AI. Google wyraźnie nie zamierza oddawać pola i chce pokazać, że jego algorytmy potrafią równie skutecznie interpretować zachcianki użytkowników.
YouTube Premium and @YouTubeMusic Premium users can now instantly turn an idea, mood or genre into a personalized playlist using our new AI playlist feature 🎧— Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) February 9, 2026
Here's how to use it:
1. On Android & iOS, tap the “New” button in the Library tab of YouTube Music
2. Select “AI… pic.twitter.com/YR1GVCqwvu
Google na razie nie zdradza szczegółów technicznych dotyczących limitu utworów na tak wygenerowanej liście ani możliwości jej edycji po stworzeniu, co w przypadku konkurencyjnego rozwiązania Spotify jest możliwe.
Warto zauważyć, że YouTube Music eksperymentowało z podobnymi rozwiązaniami już wcześniej, oferując funkcję Ask Music (znaną też jako radio AI). Nowość różni się jednak tym, że tworzy trwałą playlistę, która pojawia się w naszej bibliotece, a nie jest tylko jednorazową stacją radiową.
Wczesne reakcje użytkowników na nowość Google są mieszane. W komentarzach pod ogłoszeniem YouTube na platformie X widać zmęczenie wszechobecną sztuczną inteligencją. Wielu internautów sugeruje, że zamiast kolejnych generatorów woleliby usprawnienia podstawowych funkcji odtwarzacza, na które czekają od lat.