FiiO odkrywa karty: słuchawki FT1 w wersji Bluetooth i planary dla graczy

FiiO coraz bardziej przyciąga uwagę fanów dobrego brzmienia, oferując produkty godne koneserów audio, a jednocześnie w rozsądnych cenach. W serii wpisów na platformie X chiński producent ujawnił plany na zbliżające się miesiące i jedno jest pewne – będzie w czym wybierać, a FiiO znów namiesza na rynku. Szczególnie ciekawie brzmią zapowiedzi nowych słuchawek.

FiiO EH15: drewno, Bluetooth i ANC

Dla wielu fanów marki to jedna z najważniejszych zapowiedzi tego roku. Słuchawki FiiO EH15 mają być bezpośrednim rozwinięciem koncepcji modelu FT1, przeniesionym w świat Bluetootha. Producent potwierdził, że nowość zachowa to, co wyróżniało pierwowzór – muszle wykonane z litego drewna orzecha czarnego. Na rynku słuchawek Bluetooth z ANC to absolutna rzadkość i ewenement designerski.

Choć FiiO nie zdradziło jeszcze pełnej specyfikacji technicznej, EH15 opisywane są jako bezprzewodowa wersja FT1 z redukcją szumów. Możemy więc spekulować, że wewnątrz drewnianych muszli znajdzie się technologia znana z przewodowego brata – potężny, 60-milimetrowy przetwornik dynamiczny oraz membrana z kompozytu włókien Nanowood.

Względem oryginału zmieni się jednak konstrukcja pałąka – w EH15 będzie on składany, co ułatwi transport. Premiera tego modelu przewidziana jest w okolicy lipca.

FiiO EH13: Hi-Fi w popularnym wydaniu

Zanim jednak zobaczymy drewniane EH15, na rynek trafią FiiO EH13. To bardziej konwencjonalna propozycja wokółuszna, która ma zadebiutować tuż po obchodach chińskiego Nowego Roku. Model ten był już pokazywany na targach CanJam w Dubaju.

Czego możemy się spodziewać? Wiadomo już, że nowy model zapewnia obsługę kodeka LDAC, ma aktywną redukcję szumów (ANC) i umożliwia strojenie za pomocą parametrycznego korektora (PEQ) z poziomu aplikacji.

FiiO podkreśla, że EH13 ma się wyróżniać na tle konkurencji filozofią strojenia Hi-Fi. Zamiast typowego, basowego uderzenia znanych marek konsumenckich, dostaniemy brzmienie bliższe audiofilskim standardom.

FiiO wchodzi w gaming: Modele FG3 i FG5

To spore zaskoczenie. FiiO zauważyło, że wielu graczy kupowało model słuchawek FT3, dołączało własny mikrofon i używało ich do e-sportu. Producent postanowił więc stworzyć dedykowaną linię gamingową, która ma wyróżniać się stonowanym designem bez agresywnego podświetlenia RGB.

FiiO FG3 (maj) to słuchawki zamknięte ze złączem USB i wirtualnym dźwiękiem 7.1. Najciekawszy jest jednak środek – zastosowano tu rzadką konstrukcję koaksjalną z dwoma przetwornikami dynamicznymi. Taki układ ma eliminować zniekształcenia fazowe i poprawiać reprodukcję skrajnych pasm.

FiiO FG5 (lipiec) to flagowy model dla graczy. Będzie korzystał z łączności 2.4 GHz (dla niskich opóźnień) oraz Bluetooth z kodekiem LDAC. Co najważniejsze – FiiO planuje użyć tu przetworników planarno-magnetycznych. Planary w słuchawkach gamingowych to wciąż egzotyka, która może zapewnić niespotykaną w tej klasie precyzję pozycjonowania dźwięku.

Powrót do przeszłości i dalsze plany na 2026

Mapa drogowa FiiO obejmuje też bardziej niszowe projekty. FiiO Snowsky WIND PRO (czerwiec) to ulepszona wersja małych słuchawek nausznych w stylu retro. Wersja PRO ma poświęcić nieco komfortu na rzecz znacznie lepszej jakości dźwięku, której brakowało oryginałowi.

W przygotowaniu jest tez projekt eksperymentalny Retro ANC. FiiO pracuje nad małymi słuchawkami nausznymi z ANC. To duże wyzwanie inżynieryjne ze względu na słabą pasywną izolację takich konstrukcji. Cel to osiągnięcie redukcji hałasu na poziomie 30 dB.