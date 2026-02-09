Fintech

mObywatel na ratunek. Rząd ma sprytny plan

Ministerstwo Cyfryzacji szykuje kolejne zmiany w aplikacji mObywatel. Tym razem są one związane z KSeF.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
mObywatel na ratunek. Rząd ma sprytny plan

Krajowy System e-Faktur działa dopiero od 1 lutego 2026 roku i to tylko dla dużych firm o obrocie powyżej 200 mln zł, a już powoduje problemy i nie ma najlepszej sławy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tymczasem już za chwilę, bo 1 kwietnia, do systemu dołączą również mniejsi przedsiębiorcy. Do tego czasu Ministerstwa Finansów i Cyfryzacji mają przygotować rozwiązanie, które przynajmniej częściowo ułatwi korzystanie z KSeF. Chodzi o mObywatela.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME GT 8 Pro 5G 16/512GB 6.79" 144Hz Niebieski
Smartfon REALME GT 8 Pro 5G 16/512GB 6.79" 144Hz Niebieski
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 5G 4/256GB 6.9" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 5G 4/256GB 6.9" 120Hz Czarny
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szarozielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Szarozielony
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Advertisement

mObywatel a KSeF

Główny problem z działaniem KSeF w pierwszych dniach związany był z logowaniem. Przeciążenie systemu sprawiło, że nie działało uwierzytelnianie za pomocą Profilu Zaufanego. Gdy nagle 1 kwietnia do systemu dołączy 1,4 mln przedsiębiorców, można się spodziewać, że problem powróci. Dlatego szykowana jest alternatywa.

Ministerstwa Finansów i Cyfryzacji zamierzają wprowadzić kolejną metodą uwierzytelniania, która odciąży Profil Zaufany. Mowa o logowaniu za pomocą mObywatela.

Co ciekawe, potwierdzono też, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) nie był formalnie rozpatrywany przez Komitet ds. Cyfryzacji. Rzecz w tym, że jest to wymagane przez ustawę.

Image
telepolis
mObywatel KSeF Krajowy System e-Faktur (KSeF) nowości w mobywatelu mobywatel nowa funckja KSeF logowanie mObywatelem
Zródła zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock
Źródła tekstu: Rzeczpospolita