mObywatel na ratunek. Rząd ma sprytny plan
Ministerstwo Cyfryzacji szykuje kolejne zmiany w aplikacji mObywatel. Tym razem są one związane z KSeF.
Krajowy System e-Faktur działa dopiero od 1 lutego 2026 roku i to tylko dla dużych firm o obrocie powyżej 200 mln zł, a już powoduje problemy i nie ma najlepszej sławy.
Tymczasem już za chwilę, bo 1 kwietnia, do systemu dołączą również mniejsi przedsiębiorcy. Do tego czasu Ministerstwa Finansów i Cyfryzacji mają przygotować rozwiązanie, które przynajmniej częściowo ułatwi korzystanie z KSeF. Chodzi o mObywatela.
mObywatel a KSeF
Główny problem z działaniem KSeF w pierwszych dniach związany był z logowaniem. Przeciążenie systemu sprawiło, że nie działało uwierzytelnianie za pomocą Profilu Zaufanego. Gdy nagle 1 kwietnia do systemu dołączy 1,4 mln przedsiębiorców, można się spodziewać, że problem powróci. Dlatego szykowana jest alternatywa.
Ministerstwa Finansów i Cyfryzacji zamierzają wprowadzić kolejną metodą uwierzytelniania, która odciąży Profil Zaufany. Mowa o logowaniu za pomocą mObywatela.
Co ciekawe, potwierdzono też, że Krajowy System e-Faktur (KSeF) nie był formalnie rozpatrywany przez Komitet ds. Cyfryzacji. Rzecz w tym, że jest to wymagane przez ustawę.