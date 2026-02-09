mObywatel na ratunek. Rząd ma sprytny plan

Krajowy System e-Faktur działa dopiero od 1 lutego 2026 roku i to tylko dla dużych firm o obrocie powyżej 200 mln zł, a już powoduje problemy i nie ma najlepszej sławy.

Tymczasem już za chwilę, bo 1 kwietnia, do systemu dołączą również mniejsi przedsiębiorcy. Do tego czasu Ministerstwa Finansów i Cyfryzacji mają przygotować rozwiązanie, które przynajmniej częściowo ułatwi korzystanie z KSeF. Chodzi o mObywatela.

mObywatel a KSeF

Główny problem z działaniem KSeF w pierwszych dniach związany był z logowaniem. Przeciążenie systemu sprawiło, że nie działało uwierzytelnianie za pomocą Profilu Zaufanego. Gdy nagle 1 kwietnia do systemu dołączy 1,4 mln przedsiębiorców, można się spodziewać, że problem powróci. Dlatego szykowana jest alternatywa.

Ministerstwa Finansów i Cyfryzacji zamierzają wprowadzić kolejną metodą uwierzytelniania, która odciąży Profil Zaufany. Mowa o logowaniu za pomocą mObywatela.