Awaria profilu zaufanego i mObywatela. Mimo to istnieje rozwiazanie
Właśnie ma miejsce awaria Profilu Zaufanego, która uniemożliwia logowanie się do usług państwowych za jego pomocą. Co gorsza, próba logowania się do nich przy pomocy skanowania kodu QR w mObywatelu również kończy się niepowodzeniem.
Jest to poważny cios w stronę przedsiębiorców, którzy chcą zalogować się na swoich kontach w usługach państwowych, np. do Urzędu Skarbowego.
Awaria Profilu Zaufanego
Na szczęście udało nam się znaleźć sposób na ominięcie tego problemu. O ile sprawdziliśmy to i faktycznie, przy wybraniu logowania przez Profil Zaufany widać taki komunikat:
A przy próbie logowania przy pomocy mObywatela widzimy to:
Tak wybranie weryfikacji przy pomocy bankowości elektronicznej zakończyło się pełnym sukcesem.
Przyczyny awarii nie są jednak znane. Możliwe, że ma to związek z wprowadzonym wczoraj KSeF, lub jest to jakaś forma cyberataku. Musimy poczekać na oficjalny komunikat w tej sprawie.