Orange gasi światło. Ta usługa działała ponad dwie dekady

Orange poinformował, że usługa Multibox, w tym w wariantach Multibox Platinum oraz MultiBox Gold, została całkowicie wyłączona i od 1 lutego 2026 roku nie jest już dostępna. Konta e-mail zostały trwale dezaktywowane, a dostęp do usługi zlikwidowany. Operator zapowiadał te zmiany już kilka miesięcy temu.

Co to oznacza w praktyce? Od 1 lutego 2026 roku nie można logować się do usług Multibox, korzystać z nich, pobierać ani przeglądać archiwalnych danych, otrzymywać wiadomości czy potwierdzać zmiany loginów. Usługa zostanie całkowicie wyłączona i nie będzie już dostępna.

Orange wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na wyłączenie usługi. Skrzynka Multibox od 2020 roku nie jest już oferowana nowym klientom. Operator przekonuje, że z uwagi na zmiany technologiczne, które zaszły od tego czasu, utrzymywanie usługi może nie dawać już gwarancji niezawodności i zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa.

Dlatego postanowiliśmy zaprzestać świadczenia usługi wszystkim usługobiorcom, zachowując odpowiedni okres wypowiedzenia. Dziękujemy za wieloletnie korzystanie z usługi Multibox – podaje Orange w komunikacie.

Orange wyjaśnia też, co mają zrobić klienci, gdy ich e-mailem do logowania do Mój Orange, e-faktury lub kontaktu jest adres w domenie orange.pl. W przypadku gdy chodzi o logowanie do serwisu i aplikacji, niestety trzeba się udać do salonu Orange lub zadzwonić na infolinię. W pozostałych przypadkach trzeba zmienić adres do kontaktu w serwisie lub aplikacji Mój Orange.

Czym była usługa Multibox?

Usługa Multibox wywodzi się jeszcze z czasów sieci Idea, gdzie w 2002 roku zadebiutowała pod nazwą mBox, zastępując jeszcze starszą platformę Idea.net. Był to jeden z pierwszych w Polsce tak zaawansowanych systemów integrujących usługi internetowe z telefonem komórkowym.