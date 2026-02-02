Apple pozazdrościł Samsungowi. W grze nie tylko Fold, ale i iPhone Flip

Do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że pierwszy składak z Cupertino będzie hybrydą telefonu i tabletu, rzucającą wyzwanie serii Galaxy Z Fold. Okazuje się, że Apple równolegle testuje drugą konstrukcję – klasyczną klapkę, która ma powalczyć o portfele fanów kompaktowych smartfonów.

Temat składanego iPhone'a, często nazywanego iPhone Fold, przewija się w przeciekach od kilku miesięcy, jeżeli nie lat. Większość analityków zgodnie twierdzi, że Apple celuje w urządzenia w stylu Galaxy Z Fold, które po rozłożeniu zaoferuje przestrzeń roboczą zbliżoną do iPada Mini. Jednak według Marka Gurmana z Bloomberga, inżynierowie Apple wzięli na warsztat również format klapkowca, jak Galaxy Z Flip czy Motorola Razr. Według eksperta Apple rozważa nawet wprowadzenie wielu składanych formatów i nie zamierza ograniczać się do jednego projektu.

Z raportu Gurmana wynika, że Apple obecnie analizuje projekt mniejszego, składanego w pionie urządzenia. Smartfon po złożeniu ma mieć kwadratowy kształt, podobnie jak znane już z rynku urządzenia. Taki format może spodobać się tym fanom Apple, którzy wolą jednak mniejsze i bardziej poręczne konstrukcje. Nie ma też co ukrywać, że o ile iPhone Fold może być dość drogim modelem, to iPhone Flip powinien już znaleźć się w zasięgu większości nabywców.