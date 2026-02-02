Unia uprzykrzy ci zakupy. Od 1 lipca płacisz więcej
To już pewne. Od 1 lipca 2026 roku zapłacimy więcej za zakupy na chińskich platformach sprzedażowych. To zasługa Unii Europejskiej.
Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowych opłat od zakupów dokonywanych na chińskich platformach sprzedażowych, czyli między innymi Temu, Shein oraz Aliexpress. Do każdej małej przesyłki zostanie doliczone cło w wysokości 3 euro.
Droższe zakupy na Temu, Aliexpress i Shein
Szacuje się, że do Europy każdego roku trafia około 4,5 mld przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Chin. To zakupu Europejczyków na Temu, Shein i Aliexpress. Duża część z nich ma mieć celowo zaniżaną wartość, aby uniknąć cła.
Unia Europejska stwierdziła, że czas z tym skończyć. Od 1 lipca 2026 roku na każdą paczkę o wartości 150 euro będzie obowiązywała dodatkowa opłata w wysokości 3 euro. Według aktualnego kursu daje to niemal 13 zł. Oczywiste jest, że opłata zostanie przeniesiona na klientów, którzy zapłacą więcej.
W ten sposób Unia Europejska z jednej strony chce powstrzymać zalew Starego Kontynentu tanimi produktami o wątpliwej jakości, a z drugiej wesprzeć w ten sposób służby celne, które są przeciążone. Co ważne, opłata będzie dotyczyła przesyłki, a nie produktu, więc prawdopodobnie chińscy sprzedawcy będą się starali załadować całe zamówienie do jednego kartonu.