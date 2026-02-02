Unia uprzykrzy ci zakupy. Od 1 lipca płacisz więcej

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowych opłat od zakupów dokonywanych na chińskich platformach sprzedażowych, czyli między innymi Temu, Shein oraz Aliexpress. Do każdej małej przesyłki zostanie doliczone cło w wysokości 3 euro.

Droższe zakupy na Temu, Aliexpress i Shein

Szacuje się, że do Europy każdego roku trafia około 4,5 mld przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Chin. To zakupu Europejczyków na Temu, Shein i Aliexpress. Duża część z nich ma mieć celowo zaniżaną wartość, aby uniknąć cła.

Unia Europejska stwierdziła, że czas z tym skończyć. Od 1 lipca 2026 roku na każdą paczkę o wartości 150 euro będzie obowiązywała dodatkowa opłata w wysokości 3 euro. Według aktualnego kursu daje to niemal 13 zł. Oczywiste jest, że opłata zostanie przeniesiona na klientów, którzy zapłacą więcej.