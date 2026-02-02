Tech

Unia uprzykrzy ci zakupy. Od 1 lipca płacisz więcej

To już pewne. Od 1 lipca 2026 roku zapłacimy więcej za zakupy na chińskich platformach sprzedażowych. To zasługa Unii Europejskiej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:55
0
Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie dodatkowych opłat od zakupów dokonywanych na chińskich platformach sprzedażowych, czyli między innymi Temu, Shein oraz Aliexpress. Do każdej małej przesyłki zostanie doliczone cło w wysokości 3 euro.

Droższe zakupy na Temu, Aliexpress i Shein

Szacuje się, że do Europy każdego roku trafia około 4,5 mld przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Chin. To zakupu Europejczyków na Temu, Shein i Aliexpress. Duża część z nich ma mieć celowo zaniżaną wartość, aby uniknąć cła.

Unia Europejska stwierdziła, że czas z tym skończyć. Od 1 lipca 2026 roku na każdą paczkę o wartości 150 euro będzie obowiązywała dodatkowa opłata w wysokości 3 euro. Według aktualnego kursu daje to niemal 13 zł. Oczywiste jest, że opłata zostanie przeniesiona na klientów, którzy zapłacą więcej.

W ten sposób Unia Europejska z jednej strony chce powstrzymać zalew Starego Kontynentu tanimi produktami o wątpliwej jakości, a z drugiej wesprzeć w ten sposób służby celne, które są przeciążone. Co ważne, opłata będzie dotyczyła przesyłki, a nie produktu, więc prawdopodobnie chińscy sprzedawcy będą się starali załadować całe zamówienie do jednego kartonu.

