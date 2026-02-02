Duży laptop z jasnym ekranem a w niskiej cenie. Taka promocja to skarb

To jednak tylko jedna z zalet tego urządzenia. Mamy tu do czynienia z przyzwoicie wycenionym laptopem, który dzięki dzisiejszej promocji stał się naprawdę tanią opcją dla każdego, kto nie jest zapalonym graczem. Mowa tu bowiem o cenie wynoszącej jedyne 3499 zł. Największą jego wadą jest natomiast coś, co inni uznają za największą zaletę: duża, 16-calowa matryca, która ogranicza jego mobilność, ale zarazem zapewnia dużą przestrzeń roboczą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL

Zacznijmy standardowo, od matrycy. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to 16-calowa, matowa matryca o jasności 400 nitów, jednak nie napisałem, że oferuje ona rozdzielczość 1920 × 1200 pikseli i została wykonana w technologii IPS. Sercem urządzenia jest natomiast ośmiordzeniowy i dwunastowątkowy Intel Core 5 210H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5600 MHz w jednej kości. Warto dodać, że mamy dostępny jeden wolny slot, więc rozbudowa pamięci do 32 GB nie będzie problemem — rzecz jasna, kiedy przyjdą lepsze czasy.