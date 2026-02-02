Było 329, jest 125 zł. To już ostatni dzień promocji
Może i pogoda tego nie sugeruje, ale wiosna jest coraz bliżej, a i dni coraz dłuższe się robią. Tym samym warto się zainteresować sprzętem grającym do ogrodu i na grilla.
Zwłaszcza że głośnik, taki jak Philips TAS4807B/00 jest obecnie do kupienia w promocyjnej cenie. Jest to stosunkowo niewielki, a zarazem oferujący przyzwoitą moc głośnik, który idealnie sprawdzi się na zewnątrz, a kosztuje dziś jedynie 164,99 zł, co jest znaczną obniżką z jego ceny bazowej 329 zł. Tu warto podkreślić, że promocja ta obowiązuje tylko dziś, czyli w poniedziałek drugiego lutego.
Philips TAS4807B/00
A oferuje on 10-watowy przetwornik z przyzwoitym basem. Co więcej, istnieje możliwość sparowania ze sobą dwóch takich głośników i osiągnięcie w ten sposób efektu stereo. Dodatkowo wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie rozmów za jego pomocą.
Na pochwałę zasługuje także jego odporność. Dzięki spełnieni normy IP67 nie tylko deszcze i ulewy nie są mu straszne, ale i kąpiele do 30 minut na głębokości 1 metra. Wbudowana bateria zapewnia natomiast do 12 godzin ciągłej zabawy, a dołączona smyczka ułatwia transport. Wszystko to natomiast może być Wasze za jedyne 164,99 zł.