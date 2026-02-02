Było 329, jest 125 zł. To już ostatni dzień promocji

Zwłaszcza że głośnik, taki jak Philips TAS4807B/00 jest obecnie do kupienia w promocyjnej cenie. Jest to stosunkowo niewielki, a zarazem oferujący przyzwoitą moc głośnik, który idealnie sprawdzi się na zewnątrz, a kosztuje dziś jedynie 164,99 zł, co jest znaczną obniżką z jego ceny bazowej 329 zł. Tu warto podkreślić, że promocja ta obowiązuje tylko dziś, czyli w poniedziałek drugiego lutego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Philips TAS4807B/00

A oferuje on 10-watowy przetwornik z przyzwoitym basem. Co więcej, istnieje możliwość sparowania ze sobą dwóch takich głośników i osiągnięcie w ten sposób efektu stereo. Dodatkowo wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie rozmów za jego pomocą.