Fintech

Jak Galaxy Ring, tylko 4 razy tańszy. Oto Maxcom Pay Ultra Slim

Marka Maxcom wprowadziła do sprzedaży pierścień Maxcom Pay Ultra Slim – najcieńszy pierścień płatniczy na rynku o szerokości 3,2 mm, dostępny także w wersji 7 mm. Ringi Maxcom Pay umożliwiają płatności zbliżeniowe bez karty czy telefonu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:53
Pierścień Maxcom Pay Ultraslim to elegancki, czarny pierścień z wbudowanym chipem NFC, który pozwala płacić zbliżeniowo w każdym terminalu w Polsce i na świecie. Płatność odbywa się tak samo, jak karta – poprzez zbliżenie palca do terminala. Dzięki temu użytkownik może zapomnieć o noszeniu portfela i zastąpić go stylowym dodatkiem, który jednocześnie pełni funkcję praktycznego narzędzia.

Pierścień płatniczy Maxcom Pay jest odporny na kontakt z wodą (ATM1, IP68), nie wymaga ładowania, połączenia z internetem ani dodatkowych urządzeń, dlatego można korzystać z niego podczas codziennych aktywności, treningu czy wypoczynku. Różne grubości pierścienia pozwalają dopasować go do indywidualnych preferencji – w sumie do wyboru jest 11 rozmiarów. 

Do konfiguracji pierścienia niezbędna jest aplikacja Fidesmo, dostępna na Androida i iOS. Maxcom Pay Ultra Slim współpracuje z wybranymi polskimi bankami jak PKO BP, Pekao, mBank, Alior Bank, BPS, BNP Paribas, Credit Agricole, VeloBank, a także z fintechami, jak Curve czy Revolut. Z pierścieniem można powiązać karty Mastercard i Visa.

Jak zapewnia Maxcom, dane płatnicze nie są przechowywane bezpośrednio w urządzeniu, a w przypadku zgubienia lub kradzieży pierścień można szybko dezaktywować w aplikacji. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoim sposobem płacenia, bez obaw o utratę środków.

Maxcom Pay Ultra Slim kosztuje 499 zł i jest dostępny na stronie producenta.

Zródła zdjęć: Maxcom