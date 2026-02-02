Tak płonie złącze RTX 4090. Wszystko uchwycono na nagraniu

Wszystko dzięki temu, że stało się to podczas transmisji na żywo. Streamerka podpisująca się jako jessick grała w Marvel Rivals. Wtedy to jej karta MSI RTX 4090 Gaming X Trio zaczęła wysyłać jej znaki dymne sugerujące, że już ma dość. A dokładniej z jednego z kabli podpiętych do złącza zasilania zaczął wydobywać się dym oraz widać było puchnącą izolację.

Nagrano pożar RTX 4090

Na szczęście dla nas i nieszczęście dla siebie jessick chwyciła kamerę i zastanawiała się, co z tym zrobić, zamiast natychmiastowo wyłączyć komputer. Dzięki temu jednak widzimy, że gra wciąż działała, mimo wydobywającego się dymu. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest natychmiastowe odcięcie zasilania od komputera. Ogniem nie należy się przejmować, przynajmniej nie w takiej ilości: materiały, z których wykonana jest współczesna elektronika są niepalne i bez podtrzymywania ciepłem szybko gasną.

Niepokojące jest jednak to, że MSI RTX 4090 Gaming X Trio może się pochwalić TGP na poziomie 450 W, natomiast kable, którymi było dostarczone zasilanie, deklarują przenoszenie energii do 600 W. Najprawdopodobniej przyczyną było niedociśnięcie wtyczki do końca, lub niewielkie odkształcenie jednego z pinów, które spowodowało wzrost oporu.