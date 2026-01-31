Rozrywka

Spotify drożeje w Polsce. Podwyżki są dwucyfrowe

Najpopularniejsza platforma streamingowa na świecie zaktualizowała swoje stawki dla polskich klientów. Nowy cennik obejmuje wyraźne podwyżki wszystkich dostępnych wariantów subskrypcji Premium. Zmiany są już widoczne na stronie usługodawcy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 31 STY 2026
7
Koniec dotychczasowych stawek

Szwedzki gigant streamingu audio zdecydował się na ruch, który z pewnością nie ucieszy melomanów nad Wisłą. Spotify właśnie zmienił ceny swoich usług w Polsce i niestety musimy przygotować się na większe wydatki. Dotychczasowe kwoty, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, odchodzą w zapomnienie.

Firma tłumaczy zazwyczaj takie decyzje koniecznością dalszego rozwoju platformy oraz inwestycjami w nowe funkcje. Polski rynek nie jest jedynym, który doświadcza korekty cennika, ale skala podwyżek jest zauważalna. Wzrost cen dotyczy każdego rodzaju konta, od planów studenckich po najbardziej rozbudowane pakiety rodzinne.

Ile teraz zapłacimy za Spotify?

Największe różnice odczują subskrybenci planów współdzielonych. Zgodnie z nowymi informacjami, podwyżki wynoszą nawet do ośmiu złotych miesięcznie, w zależności od wybranego wariantu. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie zmian.

Plan Premium Stara cena Nowa cena Zmiana
Individual 23,99 zł 26,99 zł +12,5%
Student 12,99 zł 14,49 zł +11,5%
Duo 30,99 zł 36,99 zł +19,4%
Family 37,99% 45,99 zł +21,1%
Dla kogo podwyżka?

Nowy cennik obowiązuje już nowych użytkowników, którzy chcą dołączyć do usługi Premium. Obecni subskrybenci prawdopodobnie wkrótce otrzymają stosowne powiadomienia mailowe z informacją o nadchodzącej zmianie opłaty w kolejnym cyklu rozliczeniowym. Jest to standardowa procedura przy aktualizacji warunków świadczenia usług cyfrowych.

Wzrost ceny pakietu Family o 8 złotych może skłonić część osób do poszukiwania alternatyw u konkurencji. Podobne rozwiązanie Tidal czy Apple mają za 34,99 zł miesięcznie. Droższy jest Deezer, gdzie pakiet Family kosztuje 39,99 zł miesięcznie. To jednak tylko niektóre z możliwości. Różnice cenowe są oczywiście również w innych planach niż rodzinny.

telepolis
Zródła zdjęć: Yalcin Sonat / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Spotify