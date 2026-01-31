Spotify drożeje w Polsce. Podwyżki są dwucyfrowe

Koniec dotychczasowych stawek

Szwedzki gigant streamingu audio zdecydował się na ruch, który z pewnością nie ucieszy melomanów nad Wisłą. Spotify właśnie zmienił ceny swoich usług w Polsce i niestety musimy przygotować się na większe wydatki. Dotychczasowe kwoty, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić, odchodzą w zapomnienie.

Firma tłumaczy zazwyczaj takie decyzje koniecznością dalszego rozwoju platformy oraz inwestycjami w nowe funkcje. Polski rynek nie jest jedynym, który doświadcza korekty cennika, ale skala podwyżek jest zauważalna. Wzrost cen dotyczy każdego rodzaju konta, od planów studenckich po najbardziej rozbudowane pakiety rodzinne.

Ile teraz zapłacimy za Spotify?

Największe różnice odczują subskrybenci planów współdzielonych. Zgodnie z nowymi informacjami, podwyżki wynoszą nawet do ośmiu złotych miesięcznie, w zależności od wybranego wariantu. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie zmian.

Plan Premium Stara cena Nowa cena Zmiana Individual 23,99 zł 26,99 zł +12,5% Student 12,99 zł 14,49 zł +11,5% Duo 30,99 zł 36,99 zł +19,4% Family 37,99% 45,99 zł +21,1% Pokaż więcej

Dla kogo podwyżka?

Nowy cennik obowiązuje już nowych użytkowników, którzy chcą dołączyć do usługi Premium. Obecni subskrybenci prawdopodobnie wkrótce otrzymają stosowne powiadomienia mailowe z informacją o nadchodzącej zmianie opłaty w kolejnym cyklu rozliczeniowym. Jest to standardowa procedura przy aktualizacji warunków świadczenia usług cyfrowych.