ZUS uprzedza Polaków. Tego już nie zrobisz

Najnowszy komunikat ZUS to ostrzeżenie dla Polaków. Do tej pory każdy z nas mógł zablokować się do eZUS między innymi za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jednak od 30 marca to się zmieni.

ZUS wprowadza zmiany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 30 marca nie będzie już możliwe logowanie się do portalu eZUS za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Taka możliwość zostanie całkowicie wyłączona. Zamiast tego logowanie do serwisu będzie możliwe z wykorzystaniem:

loginu i hasła eZUS,

aplikacji mobilnej,

profilu zaufanego/login.gov.pl.