mBank zwrócił się do klientów. Chodzi o aplikację

mBank zawsze stara się zachować czujność i informować klientów o bieżących zagrożeniach. 17 marca, opublikował na swojej stronie z komunikatami, nowy - mówiący o aplikacji do bankowości internetowej. Okazuje się, że aplikacja mBanku stanowi w dalszym ciągu ogromne pole do nadużyć dla cyberprzestępców.

Anna Kopeć (AnnaKo)
09:55
mBank ostrzega - nie znasz strony, nie pobieraj

Bank nie owija w bawełnę, ale zwraca się do klientów wprost:

Uwaga, nie instaluj aplikacji mBanku z niezaufanych źródeł. 

I ma rację. Fałszywe aplikacje, które klienci pobierają spoza oficjalnych sklepów, np. takich stron jak moddroid, mogą doprowadzić do nie lada kłopotów. Zazwyczaj, w takich sytuacjach dochodzi do przejęcia naszych danych oraz utraty pieniędzy z konta bankowego. Często do pobrania tego typu aplikacji jesteśmy namawiani telefonicznie przez osobę, podającą się za pracownika banku. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Niebieski SM-S731
0 zł
2899 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899 zł
Smartfon REALME 14 Pro+ 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Perłowy
0 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199.99 zł
Advertisement

mBank przypomina dwie zasady bezpieczeństwa:

  1. Bank nigdy nie prosi o instalację żadnych dodatkowych aplikacji z Internetu.
  2. Nie wysyła także nigdy żadnych linków do pobrania aplikacji.

mBank - jak się uchronić przed oszustwem?

Nigdy nie ściągaj aplikacji spoza oficjalnych sklepów. Pobieraj je tylko i wyłącznie z Google Play oraz App Store. 

Jeśli jednak już doszło do pobrania aplikacji, lub zorientowałeś się, że urządzenie zaczęło działać nieco inaczej niż zwykle (wolniej), albo pojawił się czarny ekran i telefon nie reaguje na żadne operacje - natychmiast wyłącz je i odłącz od sieci. Następnym krokiem, jaki rekomenduje bank, jest skontaktowanie się z mLinią (numer 42 6 300 800) i wyjaśnieniem całej sytuacji. 

Niedawno, mBank ostrzegał przed tym, aby pilnować swoich kart płatniczych i nie przekazywać ich żadnej osobie trzeciej. Pracownik mBanku nigdy nie poprosi o wysłanie lub przekazanie komukolwiek twojej karty. 

Projektor Optoma
banki mbank aplikacja aplikacja mBank mbank ostrzega przed oszustami mbank ostrzega mBank komunikat mBank aplikacja mobilna
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank