mBank zwrócił się do klientów. Chodzi o aplikację

mBank ostrzega - nie znasz strony, nie pobieraj

Bank nie owija w bawełnę, ale zwraca się do klientów wprost:

Uwaga, nie instaluj aplikacji mBanku z niezaufanych źródeł.

I ma rację. Fałszywe aplikacje, które klienci pobierają spoza oficjalnych sklepów, np. takich stron jak moddroid, mogą doprowadzić do nie lada kłopotów. Zazwyczaj, w takich sytuacjach dochodzi do przejęcia naszych danych oraz utraty pieniędzy z konta bankowego. Często do pobrania tego typu aplikacji jesteśmy namawiani telefonicznie przez osobę, podającą się za pracownika banku.

mBank przypomina dwie zasady bezpieczeństwa:

Bank nigdy nie prosi o instalację żadnych dodatkowych aplikacji z Internetu. Nie wysyła także nigdy żadnych linków do pobrania aplikacji.

mBank - jak się uchronić przed oszustwem?

Nigdy nie ściągaj aplikacji spoza oficjalnych sklepów. Pobieraj je tylko i wyłącznie z Google Play oraz App Store.

Jeśli jednak już doszło do pobrania aplikacji, lub zorientowałeś się, że urządzenie zaczęło działać nieco inaczej niż zwykle (wolniej), albo pojawił się czarny ekran i telefon nie reaguje na żadne operacje - natychmiast wyłącz je i odłącz od sieci. Następnym krokiem, jaki rekomenduje bank, jest skontaktowanie się z mLinią (numer 42 6 300 800) i wyjaśnieniem całej sytuacji.