Policzą, jeśli oglądałeś reklamy w wagonie. Jest sposób

Zadanie to nie będzie należało do najłatwiejszych, bowiem powszechnie wiadomo, że w pociągach nie można instalować kamer, ani sensorów. Zatrudniona firma będzie miała nie lada zadanie - przygotowania całej koncepcji modeli bezczujnikowych oraz dokumentacji przetargowej. Ale przecież jest o co walczyć. Jak informują Wirtualne Media, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie podmioty w doświadczeniem w badaniu mediów, a o ostatecznym wyborze ma zdecydować cena.

Reklama w Polregio - czy skuteczna?

Nie ma co ukrywać, w dzisiejszych czasach bez reklamy się nie obejdzie. Ogrywa ona kluczową rolę w promocji każdej firmy. A reklama w PKP to jedno z najnowocześniejszych obecnie rozwiązań. Kampanie w pociągach trafiają do szerokiej grupy odbiorców, co pozwala na zwiększenie zasięgu i wzrost skuteczności przekazu. Owszem, to nieco mniej tradycyjna forma reklamy, ale za to, zyskująca ostatnio na popularności.

Dlaczego reklama w Polregio to dobry pomysł?

Ze względu na dużą liczbę pasażerów. Polregio jest jednym z największych przewoźników kolejowych w Polsce, który według danych obsługuje ponad 100 milionów pasażerów rocznie (w różnym wieku). Przewoźnik, o którym mowa, ma także szeroką sieć połączeń - operuje na ponad 1900 trasach w całej Polsce, zatem siłą rzeczy reklama zamieszczona w pociągach pozwala na dotarcie do mieszkańców różnych części kraju. Co więcej, może być także dokładniej targetowana.

Niepodważalną zaletą jest także długi czas ekspozycji. Podróż pociągiem często trwa od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. W tym czasie podróżni mają ograniczoną możliwość zmiany otoczenia, co oznacza, że reklamodawcy wygrali los na loterii - reklama może być bardziej zauważona i zapamiętana.

