Przeglądarka Chrome tego potrzebowała. Od razu włączysz

Google zapowiedział wprowadzenie przydatnej zmiany w przeglądarce Chrome w wersji na Androida. Nowość daje większą kontrolę nad udostępnianymi przez nas danymi, w tym konkretnym przypadku chodzi o naszą lokalizację.

Do tej pory Google Chrome działał zero-jedynkowo jeśli chodzi o udostępnianie naszej lokalizacji stronom internetowym. Albo dostawały nasze dokładne położenie, albo nie dostawały nic. To się właśnie zmieniło. Google daje nam trochę większą kontrolę.

Najnowsza zmiana w przeglądarce Chrome na Androida pozwala użytkownikom zdecydować, czy udostępniają stronie internetowej dokładną, czy tylko przybliżoną lokalizację. W tym drugim przypadku witryna dowie się, gdzie mniej więcej się znajdujemy, bez precyzyjnego określenia naszego położenia. W wielu przypadkach będzie to w pełni wystarczające, aby korzystać z udostępnionych usług.

Wiemy, że funkcjonalność internetowa oparta na lokalizacji jest przydatna, a niektóre przypadki wymagają precyzyjnej lokalizacji — na przykład, jeśli składasz zamówienie z dostawą lub próbujesz znaleźć najbliższy bankomat od swojego biura. Jednak inne zastosowania mogą wymagać jedynie przybliżonej lokalizacji — na przykład dostępu do lokalnej pogody i wiadomości. pisze Google.