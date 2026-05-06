Przeglądarka Chrome tego potrzebowała. Od razu włączysz

Google wprowadza ważną i przede wszystkim potrzebną zmianę w przeglądarce Chrome na Androidzie. Najlepiej od razu ją włączyć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:59
Google zapowiedział wprowadzenie przydatnej zmiany w przeglądarce Chrome w wersji na Androida. Nowość daje większą kontrolę nad udostępnianymi przez nas danymi, w tym konkretnym przypadku chodzi o naszą lokalizację.

Korzystasz z Chrome? Od razu włącz

Do tej pory Google Chrome działał zero-jedynkowo jeśli chodzi o udostępnianie naszej lokalizacji stronom internetowym. Albo dostawały nasze dokładne położenie, albo nie dostawały nic. To się właśnie zmieniło. Google daje nam trochę większą kontrolę.

Najnowsza zmiana w przeglądarce Chrome na Androida pozwala użytkownikom zdecydować, czy udostępniają stronie internetowej dokładną, czy tylko przybliżoną lokalizację. W tym drugim przypadku witryna dowie się, gdzie mniej więcej się znajdujemy, bez precyzyjnego określenia naszego położenia. W wielu przypadkach będzie to w pełni wystarczające, aby korzystać z udostępnionych usług.

Wiemy, że funkcjonalność internetowa oparta na lokalizacji jest przydatna, a niektóre przypadki wymagają precyzyjnej lokalizacji — na przykład, jeśli składasz zamówienie z dostawą lub próbujesz znaleźć najbliższy bankomat od swojego biura. Jednak inne zastosowania mogą wymagać jedynie przybliżonej lokalizacji — na przykład dostępu do lokalnej pogody i wiadomości.

pisze Google.
Google planuje też udostępnić twórcom stron internetowych specjalne API, za pomocą którego będą mogli precyzować, czy chcą tylko przybliżonej, czy dokładnej lokalizacji. Funkcja w przyszłości ma zostać również rozszerzona o przeglądarkę Chrome w wersji desktopowej.

Źródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Google