Fiskus zapewni Polakom nowe zajęcie. Zyskają wygadani
Ministerstwo Finansów chce wprowadzić nowe narzędzie do ordynacji podatkowej. Polacy będą mogli negocjować ugody z fiskusem.
Ministerstwo Finansów chce przyspieszyć rozwiązywanie sporów między podatnikami a skarbówką. W związku z tym szykuje nowe narzędzie, które ma zostać wprowadzone do ordynacji podatkowej.
Ugody podatkowe z fiskusem
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ordynacji podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadza on nowe narzędzie dla podatników w postaci ugody podatkowej. Ta ma mieć charakter opcjonalny i ma być uruchamiana tylko na wniosek podatnika. Co ważne, nie przewiduje możliwości negocjowania wysokości zobowiązania podatkowego ani zobowiązania płatnika.
Alternatywny” charakter ugody podatkowej wyraża się w stworzeniu dodatkowej i fakultatywnej możliwości rozwiązania sporu podatkowego pomiędzy podatnikiem (oraz płatnikiem) a organem podatkowym lub zapobieżenie jego wystąpieniu. Skorzystanie z niej będzie zależało od woli uprawnionego podmiotu (po jego stronie leży inicjatywa wyjścia z propozycją) oraz od woli organu podatkowego – w granicach uznania administracyjnego. Zawarcie ugody może, ale nie musi zastąpić innych szeroko rozumianych czynności wierzycielskich podejmowanych przez Krajową Administrację Skarbową w procesie poboru podatku.
Nowelizacja przepisów przewiduje też, że ugoda ma mieć charakter polubowny i nie musi zakończyć się w wyznaczonym terminie. Organ podatkowy i podatnik mają wspólnie ustalić najlepszy sposób na zrealizowanie obowiązku podatkowe, np. poprzez ustalenie terminu odroczenia lub rozłożenie należności na raty. Ważne jest też to, że zawarcie takie ugody zatrzyma naliczanie odsetek za zwłokę i nie będzie ustalana opłata prolongacyjna.