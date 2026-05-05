Niepokojące doniesienia. Pixel 11 ma mieć mniej RAM, niż Pixel 10

Oczywiście to tylko przecieki. Warto więc traktować je z pewną dozą sceptycyzmu. Pokrywają się one jednak z tym, co już wcześniej wyciekło na temat tego smartfonu. Na przykład z informacją, że otrzyma on ekran LTPO AMOLED o przekątnej 6,3 cala. Jednak informacja ta została rozbudowana o to, że ekran ten ma mieć rozdzielczość 1080 × 2424 pikseli i jasność szczytową do 3100 nitów. Przejdźmy jednak do pamięci operacyjnej. Otóż wariant podstawowy ma dostać 8 GB RAM, kiedy w przypadku Pixel 10 było to 12 GB RAM.

Mniej RAM w Pixel 11 ma sens

Biorąc pod uwagę szalone ceny modułów DRAM i fakt, że końca kryzysu nie widać, ograniczenie do 8 GB RAM w urządzeniu może być konieczne, aby zachować cenę poprzednika. Warto dodać, że mówimy tu o wariancie podstawowym. Na rynek ma trafić także wersja z 12 GB RAM, która będzie odpowiednio droższa. Tu jednak rodzi się pytanie: lepiej kupić Pixel 10 z 12 GB RAM, czy Pixel 11 z 8 GB RAM? Odpowiedź może nie być taka oczywista i zależy od tego, w jaki sposób korzystamy ze smartfonu.

Przecieki uwzględniają także specyfikację nadchodzącego procesora Google Tensor G6. O tym, że dostanie on nowy modem MediaTek M90 wiemy już z kilku niezależnych źródeł. Jeśli chodzi o układ graficzny, to dostanie on PowerVR C-Series CXTP-48-1536. Samo GPU będzie natomiast jednostką 7-rdzeniową z jednym ultrawydajnym rdzeniem ARM C1-Ultra o taktowaniu 4,11 GHz i sześcioma rdzeniami ARM C1-Pro, z czego dwoma taktowaniu 2,65 GHz i czterema identycznymi z taktowaniem 3,38 GHz.