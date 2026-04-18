Google mówi dość? To ma być koniec Exynosa w serii Pixel

Smartfony Google Pixel miewają swoje bolączki. Wiele z nich krąży wokół zasięgu i nie najlepszej baterii. Z tego też powodu są osoby, które dopatrują się winy w układach Tensor. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
Paweł Maretycz (Maniiiek) 20:29
Google mówi dość? To ma być koniec Exynosa w serii Pixel

I oczywiście, jest to prawda. Jednak nie do końca. Wedle nieoficjalnych doniesień głównym winowajcą ma być jeden komponent, czyli zawarty w SoC modem od Samsunga. Ten ma powodować problemy smartfonów z zasięgiem. A jak wiadomo im gorszy zasięg tym więcej energii zużywa smartfon na utrzymaniu łączności, przez co obrywa także bateria.

A może Pixel 9?

Google ma powiedzieć Samsungowi dość

Rozwiązaniem ma być udanie się do konkurencji. Zdaniem źródeł, na które powołuje się serwis Android Police, Google rezygnuje z rozwiązań rodem z Korei na rzecz tych rodem z Tajwanu. Mowa tu o modemie MediaTek M90. Jego główną zaletą ma być energooszczędność. Pod tym względem ma radzić sobie o 18% lepiej od poprzedników, co oczywiście w przypadku Pixela przełoży się na znacznie większe różnice względem modemów od Samsunga.

Smartfon GOOGLE Pixel 10a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Jasnofioletowy
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/256GB 6.3" 120Hz Księżycowy szary
A może Pixel 9?

Oczywiście wciąż są to tylko niepotwierdzone informacje. Jednak jeśli okażą się one prawdziwe, to Pixel wyeliminuje swoje największe wady. Warto także dodać, że najnowszy układ Tensor od Google ma być produkowany przez TSMC, a nie Samsunga, co zdaniem wielu również ma wyeliminować pewne bolączki. 

Google Pixel 11 Pixel 11
Źródła tekstu: Android Police