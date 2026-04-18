Google mówi dość? To ma być koniec Exynosa w serii Pixel

I oczywiście, jest to prawda. Jednak nie do końca. Wedle nieoficjalnych doniesień głównym winowajcą ma być jeden komponent, czyli zawarty w SoC modem od Samsunga. Ten ma powodować problemy smartfonów z zasięgiem. A jak wiadomo im gorszy zasięg tym więcej energii zużywa smartfon na utrzymaniu łączności, przez co obrywa także bateria.

Google ma powiedzieć Samsungowi dość

Rozwiązaniem ma być udanie się do konkurencji. Zdaniem źródeł, na które powołuje się serwis Android Police, Google rezygnuje z rozwiązań rodem z Korei na rzecz tych rodem z Tajwanu. Mowa tu o modemie MediaTek M90. Jego główną zaletą ma być energooszczędność. Pod tym względem ma radzić sobie o 18% lepiej od poprzedników, co oczywiście w przypadku Pixela przełoży się na znacznie większe różnice względem modemów od Samsunga.