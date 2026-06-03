Gracze Minecraft na celowniku. Ponad 116 tys. infekcji
Jesteś graczem Minecrafta? Uważaj, bo cyberprzestępcy wzięli cię na celownik. Udało im się zainfekować już ponad 116 tys. urządzeń.
O sprawie informuje firma McAfee. Oszuści tym razem uderzają w graczy Minecrafta. Już teraz udało im się zainfekować ponad 116 tys. urządzeń, ale ich cel jest nietypowy.
Atak na graczy Minecraft
Szkodliwe oprogramowanie, określane miane WeedHack, rozpowszechniane jest za pomocą modów, cheatów, plików instalacyjnych, spiraconych narzędzi oraz makr do gry Minecraft. Są one promowane na nieoficjalnych serwerach Discord oraz forach dla graczy.
Szkodliwe oprogramowanie jest w stanie wykraść poufne informacje, w tym między innymi dane logowania z przeglądarki, tokeny Discord, informacje o portfelu kryptowalutowym, różne pliki z komputera, a także może robić zrzuty ekranów. Co więcej, cały czas ulega modyfikacjom, aby uniknąć wykrycia przez mechanizmy antywirusowe.
Użytkownicy, którzy padli ofiarą cyberprzestępców, twierdzą, że byli szantażowani, nękani i publicznie upokarzani za pomocą skradzionych informacji. Cała akcja wymierzona jest przede wszystkim w młodszych graczy.
Co można w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim nie instalować oprogramowania i modów z nieoficjalnych źródeł. Poza tym gracze powinni włączyć 2-etapową weryfikację nie używać tego samego hasła do różnych kont.