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NVIDIA pochłania pamięci. Ceny mogą jeszcze bardziej wystrzelić

Już niedługo grono przeciwników sztucznej inteligencji znacząco się powiększy. Jej negatywne efekty odczują nie tylko gracze, a każdy konsument.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:57
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NVIDIA pochłania pamięci. Ceny mogą jeszcze bardziej wystrzelić
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Z powodu szaleństwa na AI sytuacja na rynku podzespołów jest od dłuższego czasu nieciekawa - ceny NAND i DRAM są nawet kilkukrotnie wyższe niż jeszcze pod koniec ubiegłego roku. To rzutuje na moduły RAM, komputery, nośniki półprzewodnikowe, smartfony i tablety. A najnowsze wieści sugerują, że może być jeszcze gorzej. I to wszystko przez NVIDIĘ.

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W 2027 roku prawie połowa produkcji Samsunga trafi do AI

Według koreańskich mediów Samsung dysponuje obecnie mocami pozwalającymi na produkcję ponad 100 tysięcy wafli V-NAND miesięcznie. Około 60% zdolności przeznaczono na układy 9. generacji, podczas gdy udział starszych pamięci 8. generacji spadł poniżej 40%. Koreańczycy rozpoczęli już również masową produkcję 10. generacji, ale trafia ona głównie do Zielonych.

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Powodem jest przygotowywany przez NVIDIĘ system Context Memory Storage, czyli CMX. Ma on przejmować część danych tymczasowych z tzw. KV Cache generowanych podczas pracy modeli AI. Wraz ze wzrostem długości kontekstu ilość tych informacji staje się tak duża, że dalsze przechowywanie ich wyłącznie w pamięci GPU i/lub akceleratora AI przestaje być opłacalne i zaczyna ograniczać wydajność.

Pojedynczy system CMX ma korzystać z 576 dysków SSD i oferować łącznie 9600 TB pojemności. Zapotrzebowanie na pamięci NAND przeznaczone do takich urządzeń ma wzrosnąć z 35 milionów terabajtów w 2026 roku do ponad 100 milionów terabajtów w 2027 roku. Roczna produkcja Samsunga ma z kolei sięgnąć około 250 milionów terabajtów.

Tak duże zamówienia mogą mocno ograniczyć ilość pamięci dostępnej dla innych odbiorców. Rynek NAND już wcześniej odczuł skutki boomu na centra danych, a dalsze zwiększanie produkcji dla NVIDII może przełożyć się na droższe SSD, smartfony i pozostałą elektronikę. Podobny scenariusz obserwowaliśmy wcześniej na rynku DRAM.

Koreańczycy mają jednak powody do zadowolenia - zysk Samsunga w 2026 roku przekroczy łączny wynik wypracowany przez ostatnie 40 lat. W tym samym czasie trwają prace nad kolejnymi generacjami. Podczas gdy V-NAND 10 generacji około 400 warstw, tak następca (który jest już testowany) ma dobić do 500 warstw. Nowa technologia mogłaby w przyszłości pozwolić na produkcję pojemniejszych i tańszych nośników konsumenckich, ale tylko wtedy, gdy Samsung zakończy romans z NVIDIĄ.

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Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Seoul Economic Daily, Oprac. własne