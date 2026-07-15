Był przekonany, że mu się udało. Na koncie widział przecież pieniądze

Poinformowano go, że zarobił na inwestycji

W ostatnim czasie, ofiarą przekrętu na sporą sumę pieniędzy, padł mieszkaniec powiatu makowskiego. 79-latek odebrał telefon od osoby, która przedstawiła mu się jako pracownik firmy inwestycyjnej. Informacja, jaką mu przekazał, sprawiła mu w pierwszym momencie sporo radości. Rozmówca poinformował mężczyznę, że na jego koncie inwestycyjnym zgromadzono kilkadziesiąt tysięcy złotych z tytułu wcześniejszych inwestycji.

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79-latek początkowo nie dowierzał tym informacjom. Ale po zalogowaniu się na konto, okazało się, że rozmówca mówił prawdę - pieniądze faktycznie widniały na koncie, ale nie były jeszcze zaksięgowane.

Aby zaksięgować pieniądze, trzeba zapłacić

Rozmówca, zapewnił, że dzwoni do niego właśnie w tym celu. Aby odblokować i zaksięgować środki na koncie, konieczne jest wniesienie dodatkowej opłaty. W tym celu podał on mężczyźnie wszystkie instrukcje i dane do przelewu. 79-latek robił, co mu wskazał mężczyzna i w sumie wniósł aż trzy przelewy, które łącznie wyniosły 10 tys. zł. Dopiero przy ostatnim, zorientował się, że coś jest nie tak i wcale nie zarobił. Co gorsza, najprawdopodobniej właśnie padł ofiarą wyłudzenia.