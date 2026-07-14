Sprzęt

Valve z kontrowersyjną decyzją. Nie naprawisz swojego sprzętu

Handheld od twórców platformy Steam debiutował w 2022 roku i reklamowany był jako łatwy w serwisowaniu. Jednak wszystko co dobre się kiedyś kończy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:53
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Valve z kontrowersyjną decyzją. Nie naprawisz swojego sprzętu
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Właściciele starszego Steam Decka mogą wkrótce mieć problem z jego naprawą. iFixit poinformowało, że nie otrzymuje już oryginalnych baterii przeznaczonych do wersji LCD, a szanse na wznowienie dostaw są niewielkie. Powodem ma być stopniowe wycofywanie części przez Valve.

Dalsza część tekstu pod wideo

W razie problemów będzie trzeba szukać zamienników

Przedstawiciel iFixit podkreślił, że nie jest to decyzja samego sklepu dla majsterkowiczów. To Valve zaczęło wygaszać dostępność podzespołów do pierwszej generacji swojego przenośnego komputera. Platforma szuka obecnie zamienników, które mogłyby zastąpić oryginalne akumulatory.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Konsola LENOVO Legion Go 2
Konsola LENOVO Legion Go 2
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Konsola RETROID Pocket 5 Czarny
Konsola RETROID Pocket 5 Czarny
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement

Problem nie dotyczy na razie Steam Decka OLED. Decyzja pojawia się jednak niedługo po zakończeniu sprzedaży modeli z ekranem LCD, które ustąpiły miejsca nowszym wariantom. Alternatywne baterie można już znaleźć w innych sklepach, ale ich jakość może zależeć od konkretnego producenta, a więc warto poczekać na niezależne opinie.

Valve z kontrowersyjną decyzją. Nie naprawisz swojego sprzętu

Ruch Valve wywołał spore niezadowolenie wśród użytkowników. Steam Deck był początkowo promowany jako urządzenie przyjazne samodzielnym naprawom, a współpraca z iFixit stanowiła ważny element tego wizerunku. Tymczasem bateria jest częścią eksploatacyjną, która z czasem traci pojemność, a najstarsze egzemplarze konsoli mają już ponad cztery lata.

Image
telepolis
handheld iFixit Valve przenośna konsola Steamdeck konsola przenośna
Źródła zdjęć: iFixit
Źródła tekstu: Reddit, TechPowerUP, Oprac. własnee