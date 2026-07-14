Valve z kontrowersyjną decyzją. Nie naprawisz swojego sprzętu
Handheld od twórców platformy Steam debiutował w 2022 roku i reklamowany był jako łatwy w serwisowaniu. Jednak wszystko co dobre się kiedyś kończy.
Właściciele starszego Steam Decka mogą wkrótce mieć problem z jego naprawą. iFixit poinformowało, że nie otrzymuje już oryginalnych baterii przeznaczonych do wersji LCD, a szanse na wznowienie dostaw są niewielkie. Powodem ma być stopniowe wycofywanie części przez Valve.
W razie problemów będzie trzeba szukać zamienników
Przedstawiciel iFixit podkreślił, że nie jest to decyzja samego sklepu dla majsterkowiczów. To Valve zaczęło wygaszać dostępność podzespołów do pierwszej generacji swojego przenośnego komputera. Platforma szuka obecnie zamienników, które mogłyby zastąpić oryginalne akumulatory.
Problem nie dotyczy na razie Steam Decka OLED. Decyzja pojawia się jednak niedługo po zakończeniu sprzedaży modeli z ekranem LCD, które ustąpiły miejsca nowszym wariantom. Alternatywne baterie można już znaleźć w innych sklepach, ale ich jakość może zależeć od konkretnego producenta, a więc warto poczekać na niezależne opinie.
Ruch Valve wywołał spore niezadowolenie wśród użytkowników. Steam Deck był początkowo promowany jako urządzenie przyjazne samodzielnym naprawom, a współpraca z iFixit stanowiła ważny element tego wizerunku. Tymczasem bateria jest częścią eksploatacyjną, która z czasem traci pojemność, a najstarsze egzemplarze konsoli mają już ponad cztery lata.