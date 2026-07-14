Sprzęt

Każdy kierowca powinien mieć. W Action jak za półdarmo

Action wrzucił hit dla kierowców, który wielu osobom przyda się w najmniej oczekiwanym momencie. Może pomóc w uniknięciu ogromnej wpadki.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:08
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Telepolis.pl
Każdy kierowca powinien mieć. W Action jak za półdarmo
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Nor-Tec z Action: Kompaktowy ratunek dla rozładowanego akumulatora

Rozładowany akumulator to koszmar każdego kierowcy – zwłaszcza gdy bardzo się spieszymy. Na szczęście czasy nerwowego poszukiwania sąsiada z kablami na parkingu odchodzą w niepamięć dzięki nowoczesnym gadżetom. A właśnie takim jest wielofunkcyjne urządzenie rozruchowe Nor-Tec, dostępne w sklepach sieci Action.

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Każdy kierowca powinien mieć. W Action jak za półdarmo

Głównym zadaniem tego niewielkiego, czarno-czerwonego urządzenia jest awaryjne uruchamianie silnika (działa pod napięciem 12 V). W zestawie z modułem bazowym znajdują się dedykowane, mocne przewody rozruchowe. Wystarczy podłączyć ich klemy bezpośrednio do akumulatora, by w zaledwie kilka chwil ożywić samochód. Takie rozwiązanie daje kierowcy całkowitą niezależność na drodze i pozwala w wielu przypadkach uniknąć konieczności wzywania kosztownej pomocy drogowej.

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Każdy kierowca powinien mieć. W Action jak za półdarmo

Przyda się też na co dzień

Prawdziwa siła modelu Nor-Tec tkwi jednak w jego wielofunkcyjności. Posiada on wbudowane ogniwa o pojemności 7200 mAh. Dzięki zintegrowanemu portowi USB sprzęt ten doskonale sprawdza się jako wydajny powerbank. Błyskawicznie naładujesz nim swój smartfon, nawigację czy tablet podczas podróży, biwaku lub festiwalu. Sam powerbank ładowany jest przez złącze USB-C, w tym przez dołączoną ładowarkę samochodową, a na wyjściu ma wygodny trójdzielny przewód z końcówkami USB-C, microUSB i Lightning. Słowem, naładujesz nim wszystko.

Każdy kierowca powinien mieć. W Action jak za półdarmo

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w jasną latarkę LED. Oferuje ona nie tylko tryb stałego światła – nieoceniony przy zaglądaniu pod maskę auta po zmroku – ale ma też wbudowaną funkcję nadawania sygnału SOS. W razie poważniejszej awarii na nieoświetlonym poboczu, znacznie podnosi to nasze bezpieczeństwo.

Cena z tych rozsądnych

Ogromnym atutem urządzenia Nor-Tec jest jego przystępna cena – w sklepach Action kosztuje ono poza promocją 144,90 zł. Natomiast od środy 15 lipca do wtorku 21 lipca trwać będzie promocja, obniżająca cenę zestawu do zaledwie 99,99 zł.

Każdy kierowca powinien mieć. W Action jak za półdarmo

To nierzadko ułamek kwoty, jaką musielibyśmy zapłacić za jednorazowe wezwanie lawety do unieruchomionego auta. Sprzęt jest na tyle mały, że bez najmniejszego problemu zmieści się w schowku pasażera, w boczku drzwi lub w podłodze bagażnika. Jeśli jeszcze nie masz, zajedź do Action – warto.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Action, oprac. wł