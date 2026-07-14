Nowe hity Xiaomi oficjalnie. Mają gigantyczne ekrany, mocarne baterie i śmiesznie niskie ceny

O serii Redmi Note 17 słychać już było od wielu dni, aż w końcu Xiaomi odkryło wszystkie karty. Dwa nowe smartfony wchodzą do sprzedaży w Chinach, ale jak wynika z licznych doniesień, wkrótce rozpoczną swoją podróż dookoła świata.

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Redmi Note 17 Pro

Pierwszym z debiutujących urządzeń jest Redmi Note 17 Pro. Jego obudowa wyróżnia się zakrzywioną z czterech stron ramką boczną oraz prostokątną wyspą na aparaty, a całość przypomina trochę telefony OnePlus, a trochę stary model Xiaomi Mi 11 Lite.

Obudowa o grubości 8,46 mm i wadze 226 g spełnia normy odporności na pył i wodę IP66, IP68, IP69 oraz IP69K, co gwarantuje ochronę nawet przed strumieniami wody o wysokiej temperaturze i ciśnieniu.

Ekran Redmi Note 17 Pro to panel OLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 1,5K, odświeżaniu 120 Hz oraz maksymalnej jasności sięgającej 3500 nitów.

Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 wykonany w technologii 4 nm, który współpracuje z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X oraz 256 GB pamięci na dane w standardzie UFS 2.2 lub 512 GB w wersji UFS 3.1.

Sekcja fotograficzna obejmuje główny aparat z matrycą 50 Mpix o przysłonie f/1.8, dodatkowy czujnik głębi 2 Mpix oraz przednią kamerkę do selfie o rozdzielczości 8 Mpix.

Urządzenie zasila potężna bateria o pojemności aż 9000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 67 W oraz zwrotnego o mocy 22,5 W. W Chinach oferowany jest specjalny program gwarancyjny z darmową wymianą baterii, jeśli jej żywotność spadnie poniżej 80% w ciągu 5 lat. Wszystkim dyryguje Android 16 z nakładką Xiaomi Hyper OS 3.

Ceny tego modelu w zależności od konfiguracji wynoszą od 1599 do 2299 juanów (około 895–1287 zł).

Redmi Note 17

Drugą nowością jest podstawowy wariant Redmi Note 17, który stawia na jeszcze większą przestrzeń roboczą. Konstrukcja jego obudowy o grubości 8,26 mm i wadze 225 g jest odporna na pył i zachlapania zgodnie z certyfikatem IP65.

Ekran to imponujący, pierwszy w historii marki aż 7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+, odświeżaniu 120 Hz, jasności szczytowej 1800 nitów oraz ze specjalnym trybem ułatwiającym obsługę w rękawiczkach.

Sercem telefonu został układ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, wspierany przez 6 GB lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, którą można dodatkowo rozbudować za pomocą karty microSD.

W sekcji aparatów użytkownicy odnajdą pojedynczy aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix ze światłem f/1.8 oraz aparat przedni o rozdzielczości 8 Mpix.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 8000 mAh, który pozwala nawet na 2 dni pracy, oferując ładowanie o mocy 45 W oraz przewodowe ładowanie zwrotne o mocy 22,5 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16 z oprogramowaniem Xiaomi Hyper OS 3.