Oukitel WP68 Air – płaski pancerniak z ogromną baterią krzemowo-węglową

Pancerne smartfony od zawsze kojarzyły się z jednym – wielką, toporną i ciężką cegłą, która co prawda przetrwa upadek z drugiego piętra, ale za to rozpycha każdą kieszeń do granic możliwości. Chiński Oukitel postanowił tym razem zerwać z tym stereotypem, czego efektem jest nadchodzący model Oukitel WP68 Air, którego premierę zaplanowano już na 20 czerwca. Co najważniejsze, debiutowi urządzenia towarzyszyć ma promocja cenowa, dzięki której ten nowoczesny twardziel zostanie wyceniony na około 300 USD, czyli niecałe 1150 zł.

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Oukitel WP68 Air – płaski, ale z pojemną baterią krzemowo-węglową

Oukitel dokonał małej rewolucji w pancerniakach. Zamiast klasycznego ogniwa litowo-jonowego, w modelu WP68 Air zastosowano nowocześniejszą technologię krzemowo-węglową. Efekt? Smartfon skrywa potężną baterię o pojemności aż 8000 mAh (z ładowaniem o mocy 45 W), a jego obudowa ma zaledwie 11,9 mm grubości przy wadze 309,5 g. To w tej klasie sprzętu niezłe osiągnięcie.

Akumulatory krzemowo-węglowe popodbija już swoimi pojemnościami i niewielkimi rozmiarami rynek tradycyjnych smartfonów, ale dotąd nie były jeszcze stosowane w pancerniakach. W efekcie wciąż skazani byliśmy na noszenie cegieł lub płaskich modeli, ale z małymi bateriami. WP68 Air będzie naprawdę inny.

Smarfon w futurystycznym, cybernetycznym stylu nie tylko dobrze wygląda, ale też doskonale leży w dłoni, co pozwala na wygodne używanie go jako codziennego telefonu. Oczywiście smukłość nie oznacza mniejszej odporności – WP68 Air bez problemu radzi sobie z pyłem, wodą, błotem i upadkami, co oficjalnie pieczętują certyfikaty IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H.

Oukitel WP68 Air wyposażony jest w ogromny ekran o przekątnej 6,88 cala z odświeżaniem 120 Hz, niestety nie zachwyca niska rozdzielczość 720 x 1640. Sercem Oukitela WP68 Air jest układ MediaTek Dimensity 7025 (6 nm) z modemem 5G, który w połączeniu z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB przestrzeni na dane wykręca w benchmarku AnTuTu ponad 747 000 punktów. Nie są to wartości rekordowe, ale powinny zapewnić przyzwoitą pracę na co dzień.