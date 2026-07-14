Sztuczna inteligencja na nadgarstku. Samsung zapowiada rewolucję

Nowe wnętrze i lepsza bateria

Mobilne urządzenia to dziś główny sposób na kontakt z AI. Południowokoreański producent chce, aby ta technologia była dla nas realnym i użytecznym wsparciem w codziennym życiu. Kluczową rolę w tym ekosystemie odegra nowy Galaxy Watch. Zegarek ma działać w tle i nieustannie dbać o nasze zdrowie bez angażowania naszej uwagi.

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Aby to osiągnąć, firma mocno zmodernizowała urządzenie. Nadchodzący smartwatch otrzymał zupełnie nowe podzespoły wewnętrzne. Producent zadbał też o wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki lepszej baterii zegarek będzie śledził parametry organizmu znacznie dłużej i z nieznaną dotąd dokładnością.

Zdrowie pod kontrolą algorytmów

Galaxy Watch od dawna sprawnie monitoruje nasz sen, ruch i codzienny odpoczynek. Teraz te dane zostaną połączone z zaawansowaną sztuczną inteligencją. Nowe algorytmy na bieżąco przetworzą zbierane informacje i dostarczą nam spersonalizowane wnioski. Ma to pozwolić na dużo lepsze zrozumienie własnego ciała. Użytkownicy będą mogli reagować na ewentualne problemy zdrowotne w czasie rzeczywistym.

Premiera za kilka dni