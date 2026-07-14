Sprzęt

Sztuczna inteligencja na nadgarstku. Samsung zapowiada rewolucję

Smartwatche stają się naszym osobistym centrum dowodzenia. Samsung zapowiedział nową generację swojego flagowego zegarka, który ma w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:07
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Sztuczna inteligencja na nadgarstku. Samsung zapowiada rewolucję
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Nowe wnętrze i lepsza bateria

Mobilne urządzenia to dziś główny sposób na kontakt z AI. Południowokoreański producent chce, aby ta technologia była dla nas realnym i użytecznym wsparciem w codziennym życiu. Kluczową rolę w tym ekosystemie odegra nowy Galaxy Watch. Zegarek ma działać w tle i nieustannie dbać o nasze zdrowie bez angażowania naszej uwagi.

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Aby to osiągnąć, firma mocno zmodernizowała urządzenie. Nadchodzący smartwatch otrzymał zupełnie nowe podzespoły wewnętrzne. Producent zadbał też o wydłużony czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki lepszej baterii zegarek będzie śledził parametry organizmu znacznie dłużej i z nieznaną dotąd dokładnością.

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Zdrowie pod kontrolą algorytmów

Galaxy Watch od dawna sprawnie monitoruje nasz sen, ruch i codzienny odpoczynek. Teraz te dane zostaną połączone z zaawansowaną sztuczną inteligencją. Nowe algorytmy na bieżąco przetworzą zbierane informacje i dostarczą nam spersonalizowane wnioski. Ma to pozwolić na dużo lepsze zrozumienie własnego ciała. Użytkownicy będą mogli reagować na ewentualne problemy zdrowotne w czasie rzeczywistym.

Premiera za kilka dni

Wszystkie szczegóły dotyczące urządzenia poznamy już niebawem. Oficjalna prezentacja kolejnej generacji Galaxy Watcha odbędzie się podczas nadchodzącego wydarzenia Galaxy Unpacked. Konferencję zaplanowano na 22 lipca 2026 roku. Rozpocznie się ona o godzinie 14:00 czasu BST, czyli o 15:00 czasu polskiego. Wtedy dowiemy się, jak w praktyce wygląda nowe podejście producenta do integracji urządzeń noszonych z ekosystemem sztucznej inteligencji.

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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Samsung