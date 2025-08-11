Galaxy Watch8 Classic – kultowy pierścień i nowoczesność, ale z wadami (test)

Co wyróżnia zegarki Samsunga od całej konkurencji? Według mnie jest to zdecydowanie fizyczny, obrotowy pierścień wokół ekranu, który – podobnie jak S Pen w smartfonach – podnosi obsługę produktów koreańskiego koncernu na zupełnie nowy poziom. Jest on niedostępny u innych producentów, dlatego nie mam pojęcia, dlaczego Samsung tak łatwo rezygnuje z tego atutu.

W 2025 roku Koreańczycy poszli po rozum i wrócili z wspomnianym wyżej rozwiązaniem w opisywanym w tej recenzji modelu Galaxy Watch8 Classic. Ten, podobnie jak podstawowy Galaxy Watch8, upodobnił się wizualnie do Galaxy Watch Ultra z 2024 roku (odświeżonego w 2025 roku). Czy to źle? Na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam. Na wiele innych pytań odpowiedzi znajdziesz w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja (SM-L505F):

Koperta ze stali nierdzewnej, szafirowe szkło,

Certyfikat MIL-STD-810H, wodoodporność do 5 atmosfer (IP68),

Pasek ze specjalnym, szerokim mocowaniem – można użyć dowolnego paska po zastosowaniu przejściówki,

Wymiary: 46 x 46,4 x 10,6 mm, masa: 63,5 g,

1,34-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 438 x 438 pikseli (327 ppi), szczytowa jasność 3000 nitów,

Pięciordzeniowy procesor Exynos W1000 (1 x Cortex-A78 @1,6 GHz + 4 x Cortex-A55 @1,5 GHz), 3 nm,

Grafika Mali-G68,

2 GB RAM-u, 64 GB pamięci masowej (49,3 GB dla użytkownika),

Łączność LTE (eSIM) – opcja, Wi-Fi a/b/g/n 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5)/GLONASS/GALILEO/Beidou, NFC,

Wbudowany głośnik i mikrofon, wibracje,

Czujniki: akcelerometr, barometr, czujnik analizy impedancji bioelektrycznej (BIA), elektryczny czujnik pracy serca (EKG), żyroskop, czujnik geomagnetyczny, czujnik Halla, czujnik temperatury na podczerwień, czujnik światła, pulsometr optyczny,

Wybrane funkcje: wykrywanie i śledzenie aktywności, wykrywanie upadku, wynik energii, bezdech senny, wskazówki dotyczące pory snu, alert wysokiego poziomu stresu, trener biegania, spersonalizowana strefa tętna, spersonalizowane FTP, indeks AGE, obciążenie naczyniowe, ciśnienie krwi, EKG, powiadomienie o nieregularnym rytmie serca, indeks antyoksydacyjny, skład ciała, śledzenie cyklu, płatności zbliżeniowe, Google Gemini,

Niewymienny akumulator litowo-jonowy o pojemności 445 mAh (do 30 godzin z włączonym AOD, do 40 godzin bez AOD), ładowany bezprzewodowo (Qi) z mocą do 10 W,

Wear OS 6 (Android 16) z interfejsem One UI 8.0 Watch,

Cena początkowa: 2199 zł lub 2449 zł (wersja z LTE).

Zegarek, pasek i ładowarka

Do testów otrzymałem zegarek Samsung Galaxy Watch8 Classic w wersji białej, ale jednocześnie używałem też własnego egzemplarza w kolorze czarnym. Dzięki temu mogłem porównać oba warianty. W kartonowym pudełku – oprócz zegarka – znalazłem również pasek (przy zakupie możemy wybrać jego kolor spośród kilku dostępnych) oraz podstawkę ładującą z kablem USB-C.

Do wyglądu trzeba się przyzwyczaić

Gdy zaczynałem swoją przygodę z Samsungiem Galaxy Watch Ultra uważałem, że to najbrzydszy zegarek, jaki miałem. Potem jednak przyzwyczaiłem się do jego matowego designu.

Galaxy Watch8 Classic zachowuje ogólny kształt Ultry, w tym trzy przyciski, jednak jest wyraźnie mniejszy. Najważniejsza różnica to oczywiście obecność obrotowego pierścienia wokół ekranu. Dla tego elementu porzuciłem teoretycznie lepszy model Ultra na rzecz testowanego modelu. Czy słusznie? Coraz bardziej uważam, że tak.

Obie wersje kolorystyczne zegarka mają obudowę w kolorze srebrnym z czarnymi lub białymi akcentami. To ramka wokół wyświetlacza (między ekranem i „bezalem”), łącznik przycisków oraz spód zegarka.

A jak Galaxy Watch8 Classic wygląda w porównaniu z poprzednikiem, czyli Galaxy Watch6 Classic? Jest niemal identyczny pod względem rozmiarów, ale mniej „klasyczny”. I brzydszy.

Na koniec warto dodać, że Galaxy Watch8 Classic jest bardzo wygodny do noszenia. Natomiast ze względu na konstrukcję domyślnego paska, zegarek już nie odstaje od płaskiej ładowarki podczas ładowania. Był to jeden z problemów Ultry.

Informacje na ekranie widać zawsze i wszędzie

Samsung wyposażył zegarek Galaxy Watch8 Classic w okrągły wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 1,34 cala, zapewniający zagęszczenie pikseli na poziomie 327 ppi. Dzięki temu obraz na ekranie jest zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. W porównaniu z poprzednikiem, ekran nieco zmalał (1,5 cala w Galaxy Watch6 Classic), przy podobnych rozmiarach obudowy.

Obraz wyświetlany na ekranie ma też doskonały kontrast oraz bardzo wysoką szczytową jasność. Przekłada się to na bardzo dobrą czytelność w każdych warunkach. Świetnie wypadają również kolory, które tak samo dobrze wyglądają pod każdym kątem.

Galaxy Watch8 Classic ma oczywiście dotykowy ekran. Czułość dotyku można zwiększyć tak, by dało się go używać w rękawiczkach (nie każdych). Podczas pływania w zegarku może się przydać Blokada przed wodą. Wyłącza ona dotyk, który w wodzie i tak jest bezużyteczny.

Nowy zegarek to także nowe tarcze zegarka. Bardzo efektownie wygląda ta ustawiona domyślnie przez producenta. Ma ona na przykład tryb nocny w kolorze zielonym, dzięki czemu ekran zegarka nie męczy oczy w ciemności.

A jakiej tarczy używam w swoim własnym zegarku? Tej z Galaxy Watch Ultra. Podoba mi się ona najbardziej, więc byłem bardzo zadowolony, gdy znalazłem sposób, by ją zainstalować na Galaxy Watch8 Classic. Samsung oficjalnie na to nie pozwala – jakoś trzeba wyróżnić droższy model.

Android 16 i One UI 8 w wersji dla zegarków

Galaxy Watch8 Classic to jeden z pierwszych zegarków, który trafił na rynek z systemem Wear OS 6, bazującym na Androidzie 16. W przypadku Samsunga system został obudowany interfejsem One UI 8.0 Watch, który przyniósł kilka zmian w wyglądzie. To między innymi inne ułożenie ikon na liście wszystkich aplikacji oraz inne rozmieszczenie widżetów. Tych można teraz mieć więcej na jednej stronie i mogą one mieć różne rozmiary.

Do poruszania się po zegarku służy dotykowy ekran, trzy fizyczne przyciski oraz – co w wielu przypadkach jest najlepszym rozwiązaniem – obrotowy pierścień wokół ekranu. Jest on fizycznym elementem interfejsu i działa o niebo lepiej niż jego dotykowa wersja na ekranie, jak w Galaxy Watch Ultra. Można również używać gestów wykonywanych ręką, na której nosimy zegarek.

Wartą zwrócenia uwagi nowością jest to, że Samsung Galaxy Watch8 Classic dostał polską wersję asystenta Google Gemini. Już nie trzeba kombinować, jak wcześniej.

Wciąż jednak Klawiatura Samsung nie obsługuje wprowadzania głosowego w języku polskim. Jeśli chcemy skorzystać z takiej funkcjonalności musimy sięgnąć po alternatywne rozwiązanie. Ja używam klawiatury Gboard, gdzie z polskim językiem mówionym nie ma żadnego problemu. Gboard za to nie pozwala pisać palcem po ekranie, z czym Klawiatura Samsung radzi sobie świetnie. Również w języku polskim.

Łączność ze światem, czyli wciąż bez 5G

Samsung Galaxy Watch8 Classic potrafi łączyć się ze światem zewnętrznym na kilka różnych sposobów. Podstawa to Bluetooth 5.3. To nie najnowszy już standard (jest Bluetooth 6.0), ale pozwala na sprawne połączenie zegarka ze smartfonem czy słuchawkami.

By sparować Galaxy Watch8 Classic z telefonem, na tym drugim musi być zainstalowana aplikacja Wereable. Daje ona pełną kontrolę nad zegarkiem oraz zainstalowanymi w jego pamięci aplikacjami. A miejsca mamy na to sporo, bo ponad 49 GB. Możemy też szczegółowo zarządzać powiadomieniami, wybierając aplikacje, od których powiadomienia mają się pokazywać na ekranie zegarka, a także jak one mają działać. Na przykład podczas używania smartfonu powiadomienia mogą się nie pojawiać na zegarku.

Jeśli chcemy testowanym zegarkiem mierzyć ciśnienie krwi lub rejestrować EKG, potrzebna będzie aplikacja Samsung Health Monitor. Ta jednak jest dostępna wyłącznie na urządzenia Samsunga. To duża wada dla osób, które wolą smartfony innych marek.

Galaxy Watch8 Classic może się łączyć również bezpośrednio z siecią Wi-Fi oraz, jeśli wybierzemy odpowiedni wariant, z siecią komórkową. Dzięki temu zegarek może działać całkowicie niezależnie od smartfonu. Może to jednak powodować szybsze zużywanie energii zgromadzonej w baterii. A tej nie ma zbyt wiele – więcej szczegółów w dalszej części tej recenzji. Można się przyczepić do tego, że na pokładzie mamy Wi-Fi w bardzo starym standardzie „n”, a łączność komórkowa to tylko LTE, a nie 5G.

Na wyposażeniu Classica nie zabrakło też łączności NFC. W połączeniu z Portfelem Google i funkcją Google Pay umożliwia to płacenie zbliżeniowe zegarkiem w sklepach czy punktach usługowych. Korzystam z tego na co dzień.

Galaxy Watch8 Classic ma również odbiornik GPS. To przydatny dodatek podczas śledzenia aktywności fizycznej, uniezależniający nas od smartfonu. Podczas testów działało to z oczekiwaną dokładnością. Podobnie jak wbudowany cyfrowy kompas.

Monitorowanie zdrowia i aktywności fizycznej

Samsung Galaxy Watch8 Classic to przede wszystkim zegarek, ale nie tylko. Smartwatch jest również narzędziem służącym do monitorowania zdrowia użytkownika oraz śledzenia jego aktywności fizycznej. W wybrane dni (domyślnie dni robocze od 9:00 do 17:00) Classic wykrywa brak aktywności ponad 50 minut i przypomina o konieczności poruszania się. A każdy przejaw aktywności może zostać doceniony odpowiednim komunikatem na ekranie.

Zegarek Samsunga sam wykrywa niektóre rodzaje aktywności fizycznej, na przykład chodzenie, bieganie czy jazdę na rowerze. Wiele innych możemy uruchomić ręcznie. Wtedy do akcji wkraczają takie funkcje, jak krokomierz, nawigacja GPS czy czujnik tętna. Efektem tego są wyniki naszej aktywności w formie czytelnych statystyk. Dane te są synchronizowane z aplikacją Samsung Health i kontem Samsung. Dzięki temu można je przeglądać również na innych urządzeniach.

Podczas testów przyjrzałem się dokładnością pomiarów. W przypadku liczby kroków, nie odbiega to od smartfonów Samsunga czy pierścienia Galaxy Ring. Różnice oczywiście są, ale pomijalnie małe.

One UI 8.0 Watch przyniósł na pokład zegarków Galaxy nowe funkcje, w tym trenera biegu. To wygodne rozwiązanie, które pomoże nam osiągać coraz lepsze rezultaty w zakresie tej aktywności. Zaczynamy od wypełnienia krótkiej ankiety oraz 12-minutowego biegu. Na tej podstawie powstanie dopasowany do użytkownika plan treningów.

A co ze zdrowiem? Galaxy Watch8 Classic mierzy puls, poziom wysycenia krwi tlenem, poziom stresu, a także ciśnienie krwi. Wśród nowości pojawił się pomiar współczynnika antyoksydacji oraz obciążenia naczyniowego. Monitorowany jest również sen, z czego powstają rozbudowane raporty, uwzględniające także temperaturę ciała czy chrapanie. Za pomocą zegarka zarejestrujemy elektrokardiogram (EKG) oraz zbadamy skład swojego ciała.

Kolejne Galaxy Watche towarzyszą mi na co dzień od lat. Z wersji na wersję jest w nich coraz więcej coraz lepiej działających funkcji, których zadaniem jest zadbać o zdrowie i kondycję użytkownika. Ten ciągły rozwój zasługuje według mnie na dużego plusa.

Bateria mogłaby być wydajniejsza

Samsung Galaxy Watch8 Classic jest zasilany akumulatorem o pojemności 445 mAh. To nieco więcej niż w Galaxy Watch6 Classic (425 mAh), ale jednocześnie dużo mniej niż w Galaxy Watch Ultra (590 mAh). Nie możemy się więc spodziewać zbyt długiego czasu pracy zegarka.

Przy codziennym używaniu swojej „Ósemki” w wersji LTE, muszę ładować baterię w zegarku trochę częściej niż co dwa dni. To przy wyłączonej funkcji Always On Display, która skraca ten czas do nieco ponad jednego dnia. Bez włączonego LTE wytrzymuje trochę dłużej bez ładowania – maksymalnie do 3 dni (też bez AoD). Czas pracy zegarków Samsunga to zdecydowanie ich pięta achillesowa.

Galaxy Watch8 Classic powtarza jedną z bardziej irytujących wad modelu Galaxy Watch Ultra. Chodzi o to, że nie da się naładować zegarka ze smartfonu, jak to miało miejsce w przypadku choćby modelu Galaxy Watch6 Classic czy wcześniejszych modeli.

Gdzieś widziałem nawet jakieś tłumaczenie Samsunga, dotyczące tej kwestii – że to przez nowy czujnik na spodzie zegarka i jego kształt. To jednak w ogóle do mnie nie przemawia i świadczy o nieudolności projektantów Samsunga, odpowiedzialnych za tę kwestię. No bo skoro można naładować z płaskiej ładowarki Samsunga, to czemu nie ze smartfonu?

Czas ładowania baterii od 0 do 100% wynosi niemal 90 minut. To również duża wada smartwatcha firmy Samsung.

Dobry, ale nie bez wad

Samsung Galaxy Watch8 Classic stanowi udany powrót do korzeni, przywracając jedną z najbardziej cenionych przez użytkowników funkcji – fizyczny, obrotowy pierścień. Ten charakterystyczny element, połączony z nowoczesnym wzornictwem nawiązującym do wyższych modeli, sprawia, że obsługa urządzenia staje się intuicyjna i unikalna na tle konkurencji. Zegarek stanowi połączenie klasycznej wygody z zaawansowaną technologią.

Urządzenie oferuje wszechstronne możliwości, działając w oparciu o najnowszy system operacyjny i dopracowany interfejs. Wyposażono je w wysokiej jakości, jasny wyświetlacz, który zapewnia doskonałą czytelność w każdych warunkach. Smartwatch wyróżnia się również rozbudowanym pakietem funkcji zdrowotnych i sportowych. Oferuje szczegółowe monitorowanie aktywności, snu oraz kluczowych parametrów organizmu, a także wprowadza nowe udogodnienia, takie jak asystent Google Gemini w języku polskim.

Mimo wielu zalet, recenzowany model ma też swoje słabsze strony. Największą z nich jest krótki czas pracy na baterii, która przy intensywnym użytkowaniu wymaga częstego ładowania. Dodatkowo, sam proces uzupełniania energii jest stosunkowo powolny. Brak możliwości ładowania zwrotnego z telefonu, obecnej w starszych modelach, to krok wstecz i istotna wada projektowa.

Biorąc pod uwagę cenę, Galaxy Watch8 Classic jest propozycją dla świadomych użytkowników, którzy docenią jego unikalne cechy, godząc się jednocześnie na pewne kompromisy, głównie w kwestii baterii. Warto jednak zauważyć, że jego wartość rynkowa staje się coraz bardziej atrakcyjna. Możliwość zakupu (w chwili pisania tych słów) zaawansowanej wersji z łącznością LTE w cenie 2079 zł sprawia, że smartwatch staje się znacznie bardziej konkurencyjną i wartą rozważenia opcją.

Ja kupiłem i nie żałuję.