Robisz przelew? Ten błąd sprowadzi Ci na głowę bank i fiskusa
Wydaje się, że robiąc zwykły przelew trudno o błąd, przez który transakcją zainteresowałby się urząd skarbowy. Jednak wystarczy jeden niewinny błąd, aby sprowadzić sobie na głowę fiskusa.
W okresie świąteczno-sylwestrowym możemy robić większą liczbę przelewów niż zazwyczaj. Transakcje mogą dotyczyć między innymi rozliczeń za wspólne prezenty czy składki na noworoczną imprezę. Prawniczka Justyna Sobolak w swojej rolce na Instagramie przypomina i jednym błędzie, przez który transakcją może zainteresować się skarbówka.
Tego nie rób w przelewie
Zgodnie z przepisami banki mają obowiązek monitorować transakcje o wartości około 65 000 zł (15 000 euro) i wyższe. Takie przelewy mogą być automatycznie zgłaszane i w razie potrzeby sprawdzane. Ale to nie znaczy, że tylko duże kwoty są problemem. Mniejsze przelewy, jeśli pojawiają się często i regularnie, również mogą zwrócić uwagę - szczególnie gdy trudno wskazać ich jasne źródło.
Poza tym uwagę może zwrócić jeszcze jedna rzecz. Chodzi oczywiście o tytuł przelewu. To, co może wydawać się zwykłym żartem, dla banku i fiskusa może być lampką ostrzegawczą. Wpisanie w tytule słów haracz, okup, za wczorajszą noc lub za narkotyki może skończyć się koniecznością tłumaczenia się pracownikowi banku. Lepiej tego uniknąć.
