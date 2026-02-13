Fintech

XTB z pilnym komunikatem. Jeśli korzystasz, to musisz o tym wiedzieć

Platforma XTB opublikowała pilny komunikat. Informuje w nich swoich użytkowników o planowanej przerwie technicznej.

XTB z pilnym komunikatem. Jeśli korzystasz, to musisz o tym wiedzieć

XTB cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec 2025 roku platforma pochwaliła się przekroczeniem bariery ponad miliona aktywnych użytkowników. To pokazuje, że Polacy zaczęli myśleć o swojej finansowej przyszłości. Jednak teraz ten milion użytkowników powinien zapoznać się z najnowszym komunikatem XTB.

XTB informuje o przerwie technicznej

XTB poinformowało, że już dzisiaj (13 lutego) planowana jest przerwa techniczna systemów wewnętrznych. Ta zaplanowana jest od godziny 22:00 do 06:00 rano dnia następnego.

Prosimy pamiętać, że podczas przerwy technicznej dostęp do platformy webowej xStation, aplikacji xStation, Pokoju Inwestora oraz formularza rejestracyjnego zostanie wyłączony.

informuje XTB.

Dodatkowo w tym czasie niedostępna będzie też usługa eWallet. Natomiast możliwość dokonywania płatności kartą pozostanie dostępna.

