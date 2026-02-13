XTB z pilnym komunikatem. Jeśli korzystasz, to musisz o tym wiedzieć
Platforma XTB opublikowała pilny komunikat. Informuje w nich swoich użytkowników o planowanej przerwie technicznej.
XTB cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec 2025 roku platforma pochwaliła się przekroczeniem bariery ponad miliona aktywnych użytkowników. To pokazuje, że Polacy zaczęli myśleć o swojej finansowej przyszłości. Jednak teraz ten milion użytkowników powinien zapoznać się z najnowszym komunikatem XTB.
XTB informuje o przerwie technicznej
XTB poinformowało, że już dzisiaj (13 lutego) planowana jest przerwa techniczna systemów wewnętrznych. Ta zaplanowana jest od godziny 22:00 do 06:00 rano dnia następnego.
Prosimy pamiętać, że podczas przerwy technicznej dostęp do platformy webowej xStation, aplikacji xStation, Pokoju Inwestora oraz formularza rejestracyjnego zostanie wyłączony.
Dodatkowo w tym czasie niedostępna będzie też usługa eWallet. Natomiast możliwość dokonywania płatności kartą pozostanie dostępna.