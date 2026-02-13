XTB z pilnym komunikatem. Jeśli korzystasz, to musisz o tym wiedzieć

XTB cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec 2025 roku platforma pochwaliła się przekroczeniem bariery ponad miliona aktywnych użytkowników. To pokazuje, że Polacy zaczęli myśleć o swojej finansowej przyszłości. Jednak teraz ten milion użytkowników powinien zapoznać się z najnowszym komunikatem XTB.