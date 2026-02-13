Aplikacje

Android Auto zmienia Mapy Google. Nie musisz sięgać po telefon

Google szykuje nowość w Android Auto, związaną z aplikacją Map Google. Zmieni się jedna rzecz, dzięki której nie trzeba będzie sięgać po telefon.

Jeśli rzadko korzystacie z Map Google na swoim telefonie, to możecie nie wiedzieć, że aplikacja od jakiegoś czasu pozwala ustawić własny awatar samochodu. Możemy wybrać między innymi model auta oraz jego kolor. Wkrótce taka możliwość pojawi się również w Android Auto.

Mapy Google w Android Auto

Do tej pory Android Auto synchronizował nasze ustawienia z aplikacji Map Google na telefonie. Jeśli na smartfonie mieliśmy ustawiony inny niż domyślny awatar, to pojawiał się on również na ekranie samochodu. Jednak nie było możliwości zmiany bez sięgania po urządzenie mobilne.

Jednak a nowej wersji Android Auto, oznaczonej jako 16.2.660604 taka możliwość została niejako zapowiedziana. Serwis Android Authority pokusił się o analizę plików APK i znalazł w nim wzmianki o możliwości zmiany awatara oraz jego koloru bezpośrednio w aplikacji Map Google na Android Auto, czyli z poziomu ekranu samochodu.

Android Auto zmienia Mapy Google. Nie musisz sięgać po telefon

Na razie nie wiadomo, kiedy taka opcja zostanie finalnie udostępniona. Prawdopodobnie jest to kwestia maksymalnie kilku tygodni.

Zródła zdjęć: Najmi Arif / Shutterstock.com, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority