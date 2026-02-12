Telewizja i VoD

TVP odpala nowy kanał. Start 13 lutego

Telewizja Polska uruchamia kolejny całodobowy kanał online – tym razem poświęcony... miłości. Nowość ruszy już jutro w TVP VOD.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:17
Romantyczne relacje, bliskość i mnóstwo emocji – to wszystko znajdzie się w nowym produkcie Telewizji Polskiej, który nazywa się po prostu „Miłość”. Nowy kanał typu FAST ruszy w serwisie TVP VOD dzień przed Walentynkami – 13 lutego 2026 roku.

„Miłość” to już piąty kanał FAST (internetowa stacja telewizyjna finansowana z reklam, oferująca linearną ramówkę) w ofercie Telewizji Polskiej. Jak przekonuje nadawca, produkty tego typu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem użytkowników serwisu TVP VOD i zajmują w nim czołowe pozycje pod względem liczby odtworzeń.

Od poniedziałku do czwartku ramówkę kanału „Miłość” wypełnią romantyczne cykle z  filmami, serialami i programami rozrywkowymi o tematyce miłosnej. W bloku Miłość wiele imion ma Telewizja Polska zaprezentuje archiwalne odcinki serialu „M jak miłość”, a pasmo Ja sobie radę dam przypomni pierwsze epizody serialu „O mnie się nie martw”.

W ofercie pojawi się też specjalny cykl „Miłość nie zna wieku” dla fanów romantycznych reality show. Ponadto widzowie zobaczą również bloki tematyczne Miłość nad rozlewiskiem (odcinki serialu „Nad rozlewiskiem”), Klasyka miłości (znane seriale obyczajowe i romantyczne TVP) oraz Nocna miłość (powtórki programów z danego dnia).

Na każdy piątek zaplanowano cykl „Miłosne piątkowe wieczory”, w którym widzowie zobaczą fabularne filmy romantyczne i obyczajowe, z kolei w soboty i niedziele pojawi się „Miłosny koktajl”, czyli losowe odcinki seriali o tematyce miłosnej i obyczajowej. Już w najbliższy piątek, 13 lutego, w ofercie kanału pojawi się film „Piosenki o miłości”, a w walentynkową sobotę dwa miłosne przeboje kinowe: „Miłość jak miód” i „Miłość jest blisko”.

Kanał „Miłość” znajdzie się na stronie głównej serwisu TVP VOD – w sekcji na żywo za kanałem TVP „Kryminały”. Kanał będzie dostępny bez opłat w formule (FAST – Free Ad-Supported Streaming Television).

telepolis
TVP telewizja internetowa telewizja polska tvp vod TVP Miłość kanał online kanał FAST
Zródła zdjęć: Lukasz Michalczyk / Shutterstock, Telewizja Polska
Źródła tekstu: Telewizja Polska