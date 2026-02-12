Unihertz Titan 2 Elite – takie byłoby BlackBerry w 2026 roku

Jeśli komuś brakuje czasów, gdy smartfon klikał pod palcami jak BlackBerry, to 2026 wygląda jak mały powrót do przeszłości. Fizyczna klawiatura QWERTY znów staje się czymś więcej niż tylko gadżetem dla kolekcjonerów – i wygląda na to, że marki naprawdę chcą powalczyć o fanów pisania na przyciskach.

W ten trend najmocniej celuje Unihertz, który już od kilku lat wprowadza mniej lub bardziej wierne kopie telefonów BlackBerry. Już w 2019 roku firma pokazała pierwszy model Unihertz Titan, który poza tym, że miał klawiaturę QWERTY, cechował się też zwiększoną odpornością i normą IP67, co w tym czasie było sporym osiągnięciem. Minęło kilka lat, a producent zapowiada kolejny model, stanowiący realizację tego pomysłu – Unihertz Titan 2 Elite.

Pierwsza zajawka Titana 2 Elite pojawiła się w styczniu, jednak tylko rozpalała wyobraźnię. Teraz Unihertz trochę szerzej uchylił rąbka tajemnicy: opublikował filmik, na którym widać telefon z nowych ujęć – boki, grubość, przyciski i tył. Na pleckach da się zauważyć wyspę aparatu z dwoma obiektywami i lampą, a na boku rzuca się w oczy czerwony przycisk, na razie bez wyjaśnienia, do czego służy. Nowością są ujawnione kolory: obok znanej już ciemnej wersji czarnej ma być też wariant pomarańczowy, zbliżony odcieniem do iPhone'a 17 Pro.

W przeciwieństwie do poprzednich modeli Unihertz zapowiadany Titan 2 Elite ma nieco nowocześniejszą sylwetkę. Producent porzucił niezgrabną obudowę jak ze starych BlackBerry na rzecz smuklejszego smartfonu z klawiaturą u dołu. Jednocześnie urządzenie jest dosyć szerokie, co na pewno wpłynie na wygodę pisania. Ma ekran o proporcjach zbliżonych do kwadratu i to w zasadzie tyle, co można w tej chwili powiedzieć o tTitanie 2 Elite. Jego specyfikacja pozostaje tajemnicą.

Obiecująco przedstawia się deklaracja dotycząca wsparcia oprogramowania. Titan 2 Elite ma startować z Androidem 16 i dostać 5 lat aktualizacji systemu (aż do Androida 20) oraz poprawki bezpieczeństwa do 2031 roku. To spora zmiana w podejściu Unihertz, który wcześniej był krytykowany za skromne tempo aktualizacji.