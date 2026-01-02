Sprzęt

Clicks Communicator z fizyczną klawiaturą QWERTY. Powrót do czasów BlackBerry

Smartfony z fizyczną klawiaturą QWERTY to już oddalająca się przeszłość, ale wciąż są użytkownicy, którzy wzdychają do tych czasów i tych urządzeń. Z myślą o nich powstał Clicks Communicator.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Clicks Communicator z fizyczną klawiaturą QWERTY. Powrót do czasów BlackBerry

Pamiętacie czasy BlackBerry albo Nokia Communicator? Dwie dekady temu telefony z pełną klawiaturą wydawały się marzeniem każdego geeka i niezbędnym narzędziem pracy nowoczesnego biznesmena. Wyparły je smartfony z dużymi, rosnącymi ekranami, a fizyczna klawiatura stała się zbędnym balastem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wielu użytkowników dzisiejszych smartfonów wciąż jednak tęskni do tych dawnych konstrukcji i z myślą o nich firma Clicks opracowała dodatkową, doczepianą do smartfonu klawiaturę Power Keyboard, ale także coś lepszego – całkowicie samodzielny smartfon z klawiaturą Clicks Communicator.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch KODAK SW-7209 Czarny
Smartwatch KODAK SW-7209 Czarny
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Etui TECH-PROTECT Icon do Samsung Galaxy A56 5G Czarny
Etui TECH-PROTECT Icon do Samsung Galaxy A56 5G Czarny
0 zł
37.3 zł - najniższa cena
Kup teraz 37.3 zł
Kabel USB - USB-C BASEUS Superior Series CATYS-02 66W 1 m Biały
Kabel USB - USB-C BASEUS Superior Series CATYS-02 66W 1 m Biały
0 zł
19 zł - najniższa cena
Kup teraz 19 zł
Advertisement
Clicks Communicator z fizyczną klawiaturą QWERTY. Powrót do czasów BlackBerry

Clicks Communicator to telefon z fizyczną klawiaturą QWERTY, który wyglądem mocno przypomina dawne terminale BlackBerry. Producent podkreśla, że jest to w pełni samodzielny smartfon z Androidem 16, wszystkimi aplikacjami, łącznością 5G i Wi-Fi, choć może być używany także jako dodatkowe urządzenie, jako uzupełnienie standardowego smartfonu.

Clicks Communicator wyposażony jest w 4,03-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 1200 pikseli. Za wydajność ma odpowiadać układ MediaTek w litografii 4 nm, choć producent nie podał, który odkładnie jest to model. Do dyspozycji będzie też 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą microSD do 2 TB.

Clicks Communicator z fizyczną klawiaturą QWERTY. Powrót do czasów BlackBerry

Telefon obsługuje eSIM oraz 5G i 4G LTE w globalnych pasmach. W specyfikacji znajdziemy też złącze audio jack 3,5 mm, port USB-C, aparat tylny 50 Mpix z OIS i przedni 24 Mpix. Energię do pracy dostarczy akumulator o pojemności 4000 mAh z ładowaniem bezprzewodowy Qi2. 

Urządzenie ma poręczne wymiary 130,5 × 78,63 × 12 mm i waży 170 g, a dolną część zajmuje fizyczna klawiatura QWERTY. W przycisku na boku obudowy znalazła się dioda LED, którą można dostosować tak, by świeciła różnymi kolorami, sygnalizując wiadomości od konkretnych osób lub z określonych aplikacji. Producent przewidział też fizyczny przełącznik do wyciszania wszystkiego lub przypisania innych funkcji, a także wymienny tylny panel.

Clicks Communicator z fizyczną klawiaturą QWERTY. Powrót do czasów BlackBerry

Clicks Communicator korzysta z launchera Niagara Launcher, który zbiera wiadomości i e-maile z różnych aplikacji w jednym miejscu na ekranie głównym. Skróty klawiszowe mają umożliwiać szybkie przeglądanie i reagowanie na wiadomości. Specjalny Prompt Key służy do uruchamiania wiadomości głosowych lub nagrań głosowych, a Clicks wspomina też o przyszłych zastosowaniach AI dla tego przycisku.

Sprzedaż Clicks Communicatora ma ruszyć za około 2 miesiące w cenie startowej 499 USD (1800 zł). Na stronie www.clicksphone.com można też zarezerwować telefon już teraz, płacąc od razu promocyjne 399 USD (1430 zł).

Image
telepolis
BlackBerry Clicks Communicator Clicks smarfon z klawiaturą smarfon z klawiaturą QWERTY
Zródła zdjęć: Clicks