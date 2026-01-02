Clicks Communicator z fizyczną klawiaturą QWERTY. Powrót do czasów BlackBerry

Pamiętacie czasy BlackBerry albo Nokia Communicator? Dwie dekady temu telefony z pełną klawiaturą wydawały się marzeniem każdego geeka i niezbędnym narzędziem pracy nowoczesnego biznesmena. Wyparły je smartfony z dużymi, rosnącymi ekranami, a fizyczna klawiatura stała się zbędnym balastem.

Wielu użytkowników dzisiejszych smartfonów wciąż jednak tęskni do tych dawnych konstrukcji i z myślą o nich firma Clicks opracowała dodatkową, doczepianą do smartfonu klawiaturę Power Keyboard, ale także coś lepszego – całkowicie samodzielny smartfon z klawiaturą Clicks Communicator.

Clicks Communicator to telefon z fizyczną klawiaturą QWERTY, który wyglądem mocno przypomina dawne terminale BlackBerry. Producent podkreśla, że jest to w pełni samodzielny smartfon z Androidem 16, wszystkimi aplikacjami, łącznością 5G i Wi-Fi, choć może być używany także jako dodatkowe urządzenie, jako uzupełnienie standardowego smartfonu.

Clicks Communicator wyposażony jest w 4,03-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 1200 pikseli. Za wydajność ma odpowiadać układ MediaTek w litografii 4 nm, choć producent nie podał, który odkładnie jest to model. Do dyspozycji będzie też 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą microSD do 2 TB.

Telefon obsługuje eSIM oraz 5G i 4G LTE w globalnych pasmach. W specyfikacji znajdziemy też złącze audio jack 3,5 mm, port USB-C, aparat tylny 50 Mpix z OIS i przedni 24 Mpix. Energię do pracy dostarczy akumulator o pojemności 4000 mAh z ładowaniem bezprzewodowy Qi2.

Urządzenie ma poręczne wymiary 130,5 × 78,63 × 12 mm i waży 170 g, a dolną część zajmuje fizyczna klawiatura QWERTY. W przycisku na boku obudowy znalazła się dioda LED, którą można dostosować tak, by świeciła różnymi kolorami, sygnalizując wiadomości od konkretnych osób lub z określonych aplikacji. Producent przewidział też fizyczny przełącznik do wyciszania wszystkiego lub przypisania innych funkcji, a także wymienny tylny panel.

Clicks Communicator korzysta z launchera Niagara Launcher, który zbiera wiadomości i e-maile z różnych aplikacji w jednym miejscu na ekranie głównym. Skróty klawiszowe mają umożliwiać szybkie przeglądanie i reagowanie na wiadomości. Specjalny Prompt Key służy do uruchamiania wiadomości głosowych lub nagrań głosowych, a Clicks wspomina też o przyszłych zastosowaniach AI dla tego przycisku.