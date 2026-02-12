Google Pixel 10a. Unijny certyfikat zdradza ważne szczegóły

Zgodnie z najnowszymi informacjami, Google Pixel 10a zostanie oficjalnie zaprezentowany 18 lutego 2026 roku. Choć do debiutu pozostało zaledwie kilka dni, do sieci właśnie trafiły nieoficjalne jeszcze dane pochodzące z europejskiego systemu certyfikacji EPREL, które zdradzają niemal wszystko o wydajności energetycznej i specyfikacji tego urządzenia. Wcześniej też część informacji ujawnił amerykański operator Verizon.

Najciekawsze wieści płyną z europejskiego rejestru EPREL, gdzie Pixel 10a (oznaczony numerem modelu G4H7L) uzyskał najwyższą klasę „A” w kategorii efektywności energetycznej. To istotny postęp względem modelu Pixel 9a, który musiał zadowolić się oceną „B”. Smartfon zostanie wyposażony w ogniwo o pojemności znamionowej 5100 mAh, co według oficjalnych pomiarów ma przełożyć się na ponad 53 godziny pracy na jednym ładowaniu – to zysk około jednej godziny względem poprzednika. Google zadbało również o żywotność ogniwa, które ma przetrwać 1000 cykli ładowania, zanim jego pojemność spadnie poniżej 80 procent.

Z rejestru EPREL wynika ponadto, że Pixel 10a może pochwalić się certyfikatem IP68, gwarantującym odporność na pył i zachlapania, a w testach wytrzymałości na upadki uzyskał najwyższą notę klasy „A”. Nieco gorzej wygląda kwestia serwisowania – tutaj smartfon otrzymał ocenę „B” w kategorii naprawialności, co jest wynikiem identycznym jak w zeszłorocznym modelu.

W sieci krążą już liczne rendery Pixela 10a. Dzięki temu wiemy, że nowy model będzie ewolucją, a nie rewolucją, zachowując charakterystyczny design, choć bez wystającej wyspy na aparaty. Z przecieków wynika ponadto, że front urządzenia wypełni 6,28-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. W niewielkim otworze w ekranie znajdzie się aparat 13 Mpix selfie, natomiast na tylnym panelu producent postawił na sprawdzony duet: główny aparat 48 Mpix z przysłoną f/1,7 oraz jednostkę ultraszerokokątną 13 Mpix.