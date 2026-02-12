Seria Realme 16 Pro wchodzi do Polski. To może być hit średniej półki

Aparaty do zdjęć portretowych

Chiński producent w nowej serii kładzie duży nacisk na fotografię. Realme 16 Pro+ otrzymał główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, wspierany przez teleobiektyw peryskopowy z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Zestaw ten ma pozwalać na uzyskanie naturalnych odcieni skóry i precyzyjnego rozmycia tła.

Użytkownicy mogą korzystać z różnych ogniskowych w ramach systemu soczewek. Algorytmy oprogramowania mają za zadanie zachować szczegóły nawet przy dużym przybliżeniu. Model podstawowy Realme 16 Pro korzysta z tego samego sensora głównego 200 Mpix.

Oba telefony oferują nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K. System oferuje funkcję śledzenia ostrości na poruszających się obiektach. Wariant Pro+ umożliwia też duże przybliżenia cyfrowe, sięgające według producenta wartości 120x.

Funkcje AI i wzornictwo

Realme zaimplementowało w urządzeniach szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Tryb Vibe Master pozwala na zmianę tonacji kolorystycznej zdjęć. Edycja fotografii może odbywać się za pomocą komend głosowych lub tekstowych. Oprogramowanie umożliwia szybką zmianę tła lub usuwanie obiektów.

Za wygląd telefonów odpowiada projektant Naoto Fukasawa. Wersja Pro+ ma tylną obudowę wykonaną z biopolimeru o matowej fakturze. Smartfony spełniają normę szczelności IP69. Oznacza to odporność na pył oraz strumienie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Ekran w modelu droższym jest zakrzywiony, natomiast w tańszym zastosowano płaski panel.

Wydajność i zasilanie

Sercem modelu Realme 16 Pro+ jest procesor Snapdragon 7 Gen 4. Układ współpracuje z 8 lub 12 GB RAM-u w standardzie LPDDR5X. Obraz wyświetlany jest na ekranie o rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 144 Hz. Jasność szczytowa panelu wynosi 6500 nitów.

Najważniejszym punktem specyfikacji wydaje się bateria. Wariant z plusem otrzymał ogniwo o pojemności aż 7000 mAh. Obsługuje ono szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80 W.

Podstawowy model Realme 16 Pro napędza układ MediaTek Dimensity 7300-Max. Tutaj również znajdziemy ekran AMOLED 1,5K 144 Hz. Bateria w tym przypadku ma pojemność 6500 mAh. Ładowanie odbywa się z mocą 45 W. Telefon oferuje funkcję zasilania bezpośredniego płyty głównej podczas grania, co ogranicza nagrzewanie.

Dostępność i cena

Sprzedaż nowych smartfonów Realme w Polsce rusza już dziś, 12 lutego 2026 roku.