Xiaomi Tag – kosztuje grosze, działa z iPhone’em i Androidem

Xiaomi wchodzi na rynek lokalizatorów z przytupem – nadciągający Xiaomi Tag ma jedną, genialną cechę, która może pogrążyć konkurencję: dogaduje się zarówno ze sprzętem Apple, jak i Google. Urządzenie zostało już namierzone w pierwszych sklepach w Europie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:50
Zapowiadana już wcześniej odpowiedź Xiaomi na Apple AirTaga oraz Samsung SmartTaga w końcu staje się faktem. Choć chiński producent nie ogłosił jeszcze oficjalnej premiery, urządzenie – nazwane po prostu Xiaomi Tag – pojawiło się już w zapowiedziach europejskich sklepów, a nawet w oficjalnych ofertach Xiaomi w Wielkiej Brytanii i we Francji.

Dogada się z Apple Find My i Google Find Hub

Jak donosi serwis WinFuture, Xiaomi Tag (oznaczony numerem modelu BHR08SPGL) ma być przede wszystkim przystępną cenowo alternatywą dla gigantów rynku. Oficjalna cena we Francji została ustalona na 17,99 euro (ok. 75 zł) za sztukę. Co ciekawe, u niezależnych sprzedawców można go już znaleźć w cenie poniżej 15 euro (ok. 63 zł). Z kolei zestaw 4 lokalizatorów kosztuje 59,99 euro (ok. 250 zł), więc jeden wychodzi też za 15 euro, o połowię taniej niż kosztuje Apple AirTag.

Xiaomi Tag to płaskie urządzenie o grubości zaledwie 7,2 mm. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego i w obecnych ofertach dostępna jest na razie wyłącznie w kolorze białym. Energię do pracy lokalizatora dostarcza wymienna bateria CR2032, która ma zapewnić rok pracy bez konieczności zaglądania do środka. 

Pastylka Xiaomi oferuje łączność Bluetooth 5.4 i moduł NFC. Mimo że wcześniejsze analizy kodu oprogramowania HyperOS sugerowały obecność komunikacji przez UltraWideBand (UWB), która pozwala na precyzyjne namierzanie przedmiotu z dokładnością do centymetrów, w obecnych ofertach sklepowych nie ma o niej ani słowa. Jeszcze nic straconego – w przeciekach zapowiadano dwie wersje, jedną bez UWB, a drugą wyposażoną w to rozwiązanie. Na pewno więc się jeszcze pojawi, choć cena będzie wyższa.

Największym atutem Xiaomi Taga jest jego uniwersalny charakter. Zgodnie z informacjami płynącymi ze sklepów, tracker wspiera zarówno sieć Apple Find My, jak i Google Find Hub. Ta podwójna kompatybilność usuwa największą barierę dla użytkowników. Nie musimy polegać na zamkniętym ekosystemie Xiaomi ani martwić się, czy po zmianie telefonu z Androida na iPhone'a (lub odwrotnie) nasze lokalizatory staną się bezużyteczne.

Choć Xiaomi nie podało daty startu pełnej sprzedaży Xiaomi Taga, ale obecność lokalizatora w ofertach pierwszych sprzedawców sugeruje, że premiera jest tuż za rogiem. Możliwe, że oficjalny debiut nastąpi wraz z nowym sprzętem Xiaomi przed targami MWC 2026 na początku marca.

