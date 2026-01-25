Xiaomi z małą, ale wielką nowością. Dziwne, że dopiero teraz

Choć rynek lokalizatorów Bluetooth zdominowany jest Apple i w świecie Androida przez Samsunga, kolejni gracze próbują zaistnieć w tej kategorii sprzętu. Swój lokalizator ma Motorola, a teraz do tego grona dołącza Xiaomi. Można powiedzieć – dziwne, że dopiero teraz, bo to przecież firma o bogatym portfolio mniejszych i większych urządzeń smart.

Dalsza część tekstu pod wideo

Znany leakster ze świata Xiaomi, Kacper Skrzypek, poinformował na platformie X o odkryciu w plikach systemowych HyperOS bezpośrednich odniesień do nowego produktu – Xiaomi Tag.

Owalna pigułka Xiaomi

Z odnalezionych grafik i ciągów kodu wynika, że Xiaomi nie zamierza eksperymentować z udziwnionym wzornictwem. Lokalizator ma mieć owalny kształt znany z Samsunga Galaxy SmartTag 2, a priorytetem producenta jest funkcjonalność i solidność, a nie ekstrawagancję. Na udostępnionej grafikach ze szkicem Xiaomi Taga nie ma jednak dziurki, znanej z gadżetu Samsunga.

Co ważne dla użytkowników, urządzenie będzie zasilane standardową, łatwo wymienną baterią pastylkową CR2032. To sprawdzony standard, który w konkurencyjnych urządzeniach zapewnia od roku do nawet 500 dni pracy (jak w zaprezentowanym niedawno Moto Tag 2).

Z przecieku wynika, że Xiaomi Tag trafi na rynek w dwóch wariantach. Wersja podstawowa będzie wykorzystywać wyłącznie łączność Bluetooth, za to edycja Pro ma być wyposażona w technologię UWB (Ultra-Wideband). Obecność UWB pozwoli na precyzyjne namierzanie zguby w bliskim zasięgu (np. kluczy, które wpadły za kanapę) z dokładnością co do centymetrów, zamiast polegania tylko na orientacyjnej sile sygnału Bluetooth.

Wystarczy zerwać folię i już możesz śledzić

Analiza kodu HyperOS zdradza również, jak będzie wyglądać pierwsza konfiguracja. Xiaomi stawia na maksymalną prostotę – aby sparować lokalizator, wystarczy zerwać folię izolującą baterię i zbliżyć urządzenie do smartfonu.

How will #XiaomiTag look? That's what I found in #HyperOS code!

- Similar to Galaxy SmartTag 2

- 2 models: one with UWB, one without

- CR2032 battery, same as in Samsung

- looks like China only for now? (or CN app has only Chinese entries? We will see...) pic.twitter.com/KT3ayFXhs4 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 23, 2026

System ma oferować pełną integrację z mapami, powiadomienia o pozostawieniu przedmiotu oraz funkcje bezpieczeństwa. Przewidziano m.in. tryb zaufanych użytkowników, który zapobiegnie fałszywym alarmom o śledzeniu, gdy podróżujemy wspólnie z inną osobą posiadającą własny tag.