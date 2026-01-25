Xiaomi z małą, ale wielką nowością. Dziwne, że dopiero teraz
Xiaomi szykuje odpowiedź na Apple AirTag i Galaxy SmartTag 2. W kodzie systemu HyperOS odnaleziono ślady nowego urządzenia. Xiaomi Tag ma być dostępny w dwóch wersjach i zaoferować funkcje, na które czekali fani marki.
Choć rynek lokalizatorów Bluetooth zdominowany jest Apple i w świecie Androida przez Samsunga, kolejni gracze próbują zaistnieć w tej kategorii sprzętu. Swój lokalizator ma Motorola, a teraz do tego grona dołącza Xiaomi. Można powiedzieć – dziwne, że dopiero teraz, bo to przecież firma o bogatym portfolio mniejszych i większych urządzeń smart.
Znany leakster ze świata Xiaomi, Kacper Skrzypek, poinformował na platformie X o odkryciu w plikach systemowych HyperOS bezpośrednich odniesień do nowego produktu – Xiaomi Tag.
Owalna pigułka Xiaomi
Z odnalezionych grafik i ciągów kodu wynika, że Xiaomi nie zamierza eksperymentować z udziwnionym wzornictwem. Lokalizator ma mieć owalny kształt znany z Samsunga Galaxy SmartTag 2, a priorytetem producenta jest funkcjonalność i solidność, a nie ekstrawagancję. Na udostępnionej grafikach ze szkicem Xiaomi Taga nie ma jednak dziurki, znanej z gadżetu Samsunga.
Co ważne dla użytkowników, urządzenie będzie zasilane standardową, łatwo wymienną baterią pastylkową CR2032. To sprawdzony standard, który w konkurencyjnych urządzeniach zapewnia od roku do nawet 500 dni pracy (jak w zaprezentowanym niedawno Moto Tag 2).
Z przecieku wynika, że Xiaomi Tag trafi na rynek w dwóch wariantach. Wersja podstawowa będzie wykorzystywać wyłącznie łączność Bluetooth, za to edycja Pro ma być wyposażona w technologię UWB (Ultra-Wideband). Obecność UWB pozwoli na precyzyjne namierzanie zguby w bliskim zasięgu (np. kluczy, które wpadły za kanapę) z dokładnością co do centymetrów, zamiast polegania tylko na orientacyjnej sile sygnału Bluetooth.
Wystarczy zerwać folię i już możesz śledzić
Analiza kodu HyperOS zdradza również, jak będzie wyglądać pierwsza konfiguracja. Xiaomi stawia na maksymalną prostotę – aby sparować lokalizator, wystarczy zerwać folię izolującą baterię i zbliżyć urządzenie do smartfonu.
System ma oferować pełną integrację z mapami, powiadomienia o pozostawieniu przedmiotu oraz funkcje bezpieczeństwa. Przewidziano m.in. tryb zaufanych użytkowników, który zapobiegnie fałszywym alarmom o śledzeniu, gdy podróżujemy wspólnie z inną osobą posiadającą własny tag.
Ślady w kodzie sugerują, że Xiaomi Tag zadebiutuje w pierwszej kolejności w Chinach, a dopiero później wejdzie na rynki międzynarodowe. Daty i ceny pozostają na razie nieznane.