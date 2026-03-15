Ile powinny kosztować gry? Gracze zagłosowali portfelami

Branża gier od lat powtarza, że produkcja jest coraz bardziej kosztowna i czasochłonna, co powinno przełożyć się na wzrost cen nowych produkcji. Zresztą część deweloperów już się na to zdecydowało i płacenie ponad 300 zł za nowości już nikogo nie dziwić. Jednak gracze mają na ten temat trochę inne zdanie, co pokazuje raport Newzoo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Idealna cena gry

Raport Newzoo pokazuje, że idealna cena gry to dzisiaj 30 dolarów i mniej. Coraz więcej produkcji właśnie w tym segmencie generuje wysokie zyski, w czym duża zasługa tytułów z gatunku indie, które w minionych miesiącach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najnowszym przedstawicielem tego trendu jest Slay the Spire 2

W 2025 r. liczba gier na PC wycenionych poniżej 30 dolarów, które wygenerowały ponad 5 mln dolarów przychodu, wzrosła z 17 (w 2024 r.) do 26. To głównie zasługa głośnych hitów indie, w tym: Schedule I czy Hollow Knight: Silksong.

Newzoo podkreśla, że tytuły poniżej 30 dolarów mają coraz większy udział w wydatkach graczy na PC. A Steam, jako platforma jako najbardziej otwarta, przyciąga odbiorców o bardzo dynamicznych gustach, co sprzyja szybkim wystrzałom popularności.

Ten trend utrzymuje się w 2026 r., czego świeżym przykładem jest Slay the Spire 2. Produkcja dostępna jest w early access i sprzedawana wyłącznie na platformie Valve. W pierwszy tydzień sprzedała się w liczbie ponad 3 mln egzemplarzy.