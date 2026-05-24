Zanieczyszczone powietrze niszczy mózg. Zmiany widać na rezonansie

Długotrwałe wdychanie smogu szkodzi naszym funkcjom poznawczym. Problem dotyczy nawet miejsc o bardzo dobrej jakości powietrza.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 24 MAJ 2026
Smog obniża sprawność umysłu

Rzeczpospolita przytacza wyniki nowych badań naukowców z kanadyjskiego McMaster University. Specjaliści przeanalizowali wpływ zanieczyszczeń powietrza na ludzki układ nerwowy. Wyniki opublikowano w połowie maja w czasopiśmie medycznym Stroke. Okazuje się, że oddychanie brudnym powietrzem wpływa negatywnie na pamięć, zdolność rozumienia oraz szybkość myślenia.

Badanie przeprowadzono na grupie 6878 osób, dla których średnia wieku wyniosła 57,6 lat. Uczestnicy pochodzili z pięciu różnych prowincji w Kanadzie. Ten kraj wyróżnia się jednym z najniższych poziomów zanieczyszczenia powietrza na świecie. Mimo to naukowcy zauważyli wyraźny spadek sprawności umysłowej u badanych osób. Pod uwagę brano przede wszystkim wieloletnie narażenie na pył zawieszony PM2,5 oraz dwutlenek azotu. Związki te pochodzą głównie z ruchu samochodowego, zakładów przemysłowych oraz pożarów lasów. Naukowcy porównali dane o jakości powietrza z wynikami testów poznawczych pacjentów.

Uszkodzenia mózgu widoczne u kobiet

Główna autorka badania, Sandi Azab, zwraca uwagę na niewidoczny przebieg tych procesów. Pogorszenie zdrowia mózgu zachodzi początkowo w sposób niedostrzegalny. Zmiany te pojawiają się na długo przed pierwszymi wyraźnymi objawami problemów z pamięcią. Badacze udowodnili również, że zanieczyszczenia generowane przez ruch drogowy powodują fizyczne uszkodzenia tkanki mózgowej. Te niewielkie zmiany zarejestrowano na obrazach z rezonansu magnetycznego (MRI). Taki efekt był szczególnie dobrze widoczny w przypadku badanych kobiet.

Negatywny wpływ smogu na mózg utrzymywał się w statystykach po wykluczeniu wpływu innych chorób. Zależność występowała niezależnie od otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. Oznacza to bezpośrednie działanie zanieczyszczeń z powietrza na układ nerwowy.

Autorzy badania zastrzegają, że ich praca nie udowadnia wywoływania demencji przez wdychanie pyłów. Badanie potwierdza jednak wyraźny związek jakości powietrza ze spadkiem sprawności umysłowej w starszym wieku. Wymagane są dalsze długoterminowe obserwacje pacjentów. Mają one w przyszłości ustalić, czy poprawa czystości powietrza pomaga skutecznie chronić nasz mózg.

smog mózg badania naukowe PM2,5 zanieczyszczenia powietrza funkcje poznawcze dwutlenek azotu zdrowie publiczne
Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Stroke, Rzeczpospolita