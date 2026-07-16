Ptaki podpaliły mu pole, a w tle biegnie linia energetyczna

Dużo mówi się o tym, jak wypalanie ściernisk jest szkodliwe dla przyrody. Jednak płonące pole to jeszcze większe zagrożenie. Zwłaszcza przed żniwami, kiedy praktycznie pole przy polu, często po horyzont rozciągają się złociste i bardzo łatwopalne łany zbóż wszelakich. Takiego pola nikt rozsądny nie podpali, chociaż zdarzają się i tacy. Trafiają się także wypadki wynikające z winy człowieka lub naturalne zjawiska, jak piorun, który zaprósza ogień, trafiając w samotne drzewo pośród pól, nim jeszcze deszcz zmoczy wszystko. Tu jednak głównymi winowajcami są... ptaki.

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Ptaki podpaliły mu pole

I nie chodzi tu o sprytne ptaki, które uznały, że jak podpalą pole, to małe zwierzęta będą uciekały przed ogniem wprost to ich dziobów. Chodzi tu o martwe ptaki, które, jak to ptaki mają w zwyczaju, siedziały na liniach sieci elektroenergetycznej. Problem w tym, że siedziały na różnych liniach i podczas tego posiedzenia najprawdopodobniej się dotknęły. To spowodowało zwarcie i natychmiastową śmierć tych pierzastych stworzeń. I tak: pierze też ma tu znaczenie, ponieważ to zajęło się ogniem, a po upadku truchła na ziemię od niego zapaliło się zboże.

Rzecz miała miejsce we wtorek w miejscowości Radawiec Duży na Lubelszczyźnie. Tak się szczęśliwie zdarzyło, że pożar niemal od razu został zauważony przez sąsiada właściciela pola, który jest członkiem OSP i miał pod ręką gaśnicę, którą zagasił płomienie, a potem wezwał straż. Dzięki błyskawicznej akcji spłonęło tylko kilka metrów kwadratowych pola.