Tani MacBook okazał się hitem. Apple nie nadąża z produkcją

MacBook Neo cieszy się znacznie większym zainteresowaniem, niż zakładało pierwotnie Apple. Problemem nie jest nawet ostatnia podwyżka ceny o kilkaset złotych, lecz ograniczona dostępność układów. Niedobory mogą sprawić, że tegoroczne dostawy laptopa spadną aż o 40%.

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Sytuacji nie poprawia kryzys na rynku pamięci

Według analityków z DigiTimes Intelligence pierwotny plan zakładał dostarczenie około 10 milionów egzemplarzy MacBooka Neo. Obecne prognozy mówią jednak o zaledwie 6-7 milionach sztuk. Wszystko przez niewystarczającą produkcję procesorów Apple A18 Pro, które powstają w litografii 3 nm w zakładach TSMC.

Moce produkcyjne tajwańskiego giganta są coraz mocniej zajmowane przez firmy rozwijające sztuczną inteligencję. NVIDIA miała już wyprzedzić Apple i zostać największym klientem TSMC. Sytuacji nie poprawiają rosnące ceny kości DRAM i NAND oraz niedobory pozostałych komponentów.