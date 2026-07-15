Sprzęt

Przenośne centrum pracy i rozrywki. Samsung pokazał ekran na kółkach

Szukasz sprzętu, który sprawdzi się do pracy, a wieczorem posłuży do seansu w sypialni? Samsung wprowadza na polski rynek nietypowe urządzenie o nazwie The Movingstyle. To 27-calowy ekran z własnym zasilaniem, który z łatwością przemieścisz w dowolne miejsce swojego domu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:07
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Przenośne centrum pracy i rozrywki. Samsung pokazał ekran na kółkach
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Monitor, telewizor i tablica w jednym

Samsung The Movingstyle to sprytne połączenie kilku urządzeń domowych. Sercem sprzętu jest 27-calowy, dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości QuadHD (2560 x 1440 pikseli). Producent mocno postawił tu na swobodę użytkowania. Ekran ma wbudowany akumulator, który pozwala na około trzy godziny pracy z dala od gniazdka. Naładujesz go złączem USB-C.

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Panel można w każdej chwili odłączyć od stelaża i postawić na biurku za pomocą zintegrowanej nóżki. Całość waży nieco ponad 5 kilogramów, więc transport nie sprawia problemu. Jeśli jednak wolisz z niego korzystać w formie wolnostojącej, z pomocą przychodzi dedykowana podstawa. Ukryto w niej kółka, dzięki czemu wystarczy złapać za uchwyt i po prostu przepchnąć telewizor do innego pokoju. Sam wyświetlacz można swobodnie regulować – obracać, pochylać, a także zmieniać jego wysokość.

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Przenośne centrum pracy i rozrywki. Samsung pokazał ekran na kółkach

Multimedialne możliwości i spory zapas mocy

Za płynne działanie i poprawę jakości obrazu odpowiada procesor AI NQ4 Gen2, wspierany przez sieci neuronowe. Graczy z pewnością ucieszy obsługa odświeżania na poziomie 120 Hz, co eliminuje smużenie w dynamicznych produkcjach. Sprzęt potrafi też samodzielnie włączyć tryb gry. Nie zabrakło technologii Dolby Atmos oraz funkcji Q-Symphony, która pozwala łączyć dźwięk z wbudowanych głośników z zewnętrznym soundbarem.

Urządzenie działa pod kontrolą systemu Tizen. Samsung gwarantuje dla niego 7 lat darmowych aktualizacji. Oprogramowanie obsługuje popularne standardy, takie jak Google Cast oraz Apple AirPlay 2.0. W kartonie znajdziemy też nowoczesny pilot SolarCell. Nie potrzebuje on klasycznych baterii, bo ładuje się sam z energii słonecznej lub sztucznego oświetlenia. Ciekawą funkcją jest możliwość bezpośredniego połączenia ze smartfonami Galaxy – ekran telefonu można klonować i obsługiwać dotykowo na 27 calach.

Od pracy zdalnej po domową galerię sztuki

The Movingstyle ma być sprzętem do wszystkiego. Dzięki funkcji Sketch Now można po nim mazać palcem, tworząc cyfrowe notatki dla domowników. Z kolei w trybie uśpienia wyświetlacz pokazuje najważniejsze informacje o pogodzie czy przypomnienia (funkcja Now Brief). Posiadacze abonamentu Art Store mogą też zamienić go w wirtualny obraz i wyświetlać dzieła z najsłynniejszych światowych galerii. Koreański producent pozycjonuje ten model również jako sprzęt do pracy zdalnej.

Przenośne centrum pracy i rozrywki. Samsung pokazał ekran na kółkach

Samsung The Movingstyle jest już dostępny w Polsce na oficjalnej stronie producenta oraz w sieci Media Expert. Cenę tego nietypowego gadżetu ustalono na 5999 zł. W polskiej ofercie startowej, przy zakupie w sklepach Media Expert, do ekranu dodawana jest zewnętrzna kamera Samsung Slim Cam. Umożliwia ona wygodne prowadzenie wideorozmów w jakości FullHD. 

Samsung The Movingstyle Dotykowy ekran, który zabierzesz ze sobą
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Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung