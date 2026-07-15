JBL znów to zrobił. Ten potwór ma 280 W mocy i potrafi zaryczeć

JBL PartyBox 330 wchodzi do sprzedaży, oferując potężne brzmienie, szereg inteligentnych funkcji ułatwiających zabawę oraz mobilną konstrukcję, która sprawdzi się zarówno w salonie, jak i na plenerowych wydarzeniach.

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Sercem nowego modelu jest układ nagłośnienia o mocy 280 W RMS, na który składają się 2 głośniki niskotonowe o średnicy 165 mm oraz 2 głośniki wysokotonowe o średnicy 25 mm z kopułką PEN. Zdaniem producenta taka konfiguracja gwarantuje głębokie basy, czyste soprany i szeroką scenę dźwiękową, a pasmo przenoszenia mieści się w przedziale od 40 Hz do 20 kHz.

Istotnym dodatkiem jest AI Sound Boost. System ten w czasie rzeczywistym analizuje odtwarzany sygnał i przewiduje wychylenie membran, co pozwala na maksymalne zwiększenie dynamiki oraz głośności bez ryzyka przesterowania i zniekształceń dźwięku.

Nowy sprzęt JBL wyposażony jest w teleskopowy uchwyt z blokadą oraz szerokie, trwałe koła ułatwiające transport po trudnym podłożu, takim jak piasek czy trawa. Obudowa spełnia normę odporności na zachlapania IPX4, co chroni głośnik przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

Za zasilanie odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 68 Wh, gwarantujący do 18 godzin pracy. Dzięki funkcji szybkiego ładowania wystarczy zaledwie 10 minut podłączenia do sieci, aby zyskać kolejne 2 godziny odtwarzania, a pełne ładowanie trwa 3 godziny. Użytkownicy planujący wielogodzinne maratony mogą także dokupić wymienną baterię JBL Battery 400.

Głośnik wykorzystuje łączność Bluetooth 6.0 i obsługuje technologię Auracast, co pozwala na bezprzewodowe łączenie wielu kompatybilnych urządzeń JBL lub stworzenie tradycyjnej pary stereo.

Tył obudowy skrywa bogaty panel złączy: port USB-C obsługujący bezstratny dźwięk oraz ładowanie zewnętrznych urządzeń prądem 5 V / 1 A, wejście optyczne do podłączenia telewizora, wejście Aux 3,5 mm oraz dwa dedykowane gniazda dla mikrofonów i gitary. Głośnik współpracuje z nowymi mikrofonami JBL EasySing Mic, a funkcja EasySing AI potrafi automatycznie wyciszyć oryginalny wokal w piosenkach, błyskawicznie tworząc podkłady do karaoke.

Całością steruje się za pomocą aplikacji mobilnej JBL One, która pozwala m.in. na personalizację wbudowanego pokazu świetlnego zsynchronizowanego z muzyką oraz zarządzanie trybem Smart EQ, dopasowującym dźwięk do odtwarzanego formatu – od muzyki po podcasty. Urządzenie o wymiarach 334 × 662,5 × 375 mm waży 17,1 kg.