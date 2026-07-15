Honor: dajesz 1 zł, odbierasz projektor lub słuchawki Bluetooth

Honor ogłasza start nowej letniej promocji, Honor Summer Vibes, która potrwa od 15 lipca do 9 sierpnia 2026 r. Biorąc w niej udział, klienci kupujący wybrane smartfony Honor mogą odebrać prezenty za złotówkę. Do zgarnięcia są bezprzewodowe słuchawki nauszne lub przenośny projektor, które idealnie sprawdzą się podczas letniego wypoczynku w plenerze.

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Słuchawki Honor CHOICE Headphones Pro standardowo kosztują 399 zł. Mogą je odebrać klienci, którzy zdecydują się na zakup najnowszych smartfonów Honor 600 (w wersjach 8/256 GB oraz 8/512 GB) lub Honor 600 Pro (w wersji 12/512 GB).

Z kolei przenośny projektor Honor CHOICE Projector Air Pro ma wartość 1 099 zł. Urządzeń trafi w ręce osób, które zakupią flagowy smartfon Honor Magic8 Pro (w wersji 12/512 GB).

Jak odebrać prezent Honor za 1 zł?

Mechanizm promocji to trzy proste kroki:

Wybierz i kup smartfon objęty promocją w okresie od 15 lipca do 9 sierpnia 2026 r. u jednego z oficjalnych partnerów handlowych. Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie PromocjeHonor.pl najpóźniej do 23 sierpnia 2026 r., podając swoje dane, dane urządzenia (w tym numer seryjny/IMEI) oraz dołączając dowód zakupu (paragon lub fakturę imienną) wraz ze zdjęciem opakowania z kodem seryjnym. Po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia otrzymasz unikalny kod, który pozwoli na zakup wybranego prezentu za jedyne 1 zł na stronie HonorSTORE.pl. Kupon można zrealizować do 30 września 2026 r.

Promocja Honor Summer Vibes obowiązuje wyłącznie przy zakupie urządzeń w oficjalnych kanałach sprzedaży na terenie Polski. Lista sklepów objętych promocją obejmuje: HonorSTORE.pl, Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom oraz operatorów sieci komórkowych Play i Plus.