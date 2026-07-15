Apple dostało zielone światło. Rozpocznie się ofensywa AI
Gigant z Cupertino sięgnie też po największe i najbardziej zaawansowane chińskie modele sztucznej inteligencji. Powód? Chęć sprzedaży w Chinach.
Apple zrobiło ważny krok w kierunku uruchomienia Apple Intelligence na jednym ze swoich najważniejszych rynków. Administracja Cyberprzestrzeni Chin (CAC) poinformowała, że usługa została oficjalnie zarejestrowana i może trafić na iPhone'y sprzedawane w Państwie Środka.
Z wiadomych przyczyn współpraca z Google nie wchodzi w grę
Lokalne przepisy wymagają, aby modele językowe i usługi generatywnej AI zostały zatwierdzone przed udostępnieniem ich użytkownikom. Z tego powodu Apple musi korzystać z technologii opracowanych przez chińskie podmioty, a nie amerykańskich gigantów. W Apple Intelligence mają zostać zintegrowane modele firmy Alibaba oraz rozwiązania rozwijane przez Baidu.
Alibaba potwierdziła już, że Qwen będzie wykorzystywany nie tylko na iPhone'ach, ale również na iPadach, komputerach Mac i goglach Vision Pro dostępnych w Chinach. Baidu pracuje natomiast z Apple nad dodatkowymi funkcjami przygotowanymi z myślą o chińskich użytkownikach.
Nie podano jeszcze daty uruchomienia Apple Intelligence w Chinach. Debiut usługi może jednak pomóc producentowi w dalszej poprawie wyników. W drugim kwartale dostawy urządzeń Apple w Chinach wzrosły o 24,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.