Xiaomi łaskawie naprawi zalane telefony. Te wodoszczelne

Darmowa naprawa smartfonów Xiaomi

Xiaomi właśnie ogłosiło program bezpłatnych napraw dla urządzeń uszkodzonych przez ulewne deszcze i powodzie, które uderzyły w minionym tygodniu w niektóre części Chin. Inicjatywa trwa od 22 maja do 20 czerwca i obejmuje prowincje Jiangxi, Hunan i Hubei – trzy najbardziej dotknięte żywiołem regiony.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inicjatywa na pierwszy rzut oka wydaje się słuszna, ale coś mi tu nie gra

Potężny niż przyniósł ulewne deszcze na szerokości ponad 1000 km. Zalane zostały całe miasta, auta płynęły ulicami, a dodatkowe niebezpieczeństwo przyniosły liczne osuwiska ziemi. Bilans ofiar śmiertelnych już w pierwszych dniach przekroczył 20 osób, a miejscowo na metr kwadratowy spadło nawet ponad 250 litrów wody.

Tragedie takie jak ta są często impulsem do działań ze strony marek. Czasem inicjatywy służą wyłącznie pomocy poszkodowanym, innym razem głównie ociepleniu wizerunku danej marki. W przypadku Xiaomi obstawiam raczej pierwszy z wariantów, ale nie mogę pozbyć się jednej myśli. Przecież smartfony Xiaomi w znakomitej części sprzedawane są jako wodoodporne.

Xiaomi obiecuje wodoodporność, ale gwarancja nie obejmuje zalania

O ile zrozumiałym jest, że wyłączenia gwarancji mogą dotyczyć wody morskiej, o tyle już słony deszcz z nieba nie cieknie. Jeśli więc podczas ewakuacji z najbardziej dotkniętych kataklizmem terenów telefon nie będzie przetrzymywanych godzinami na głębokości 1,5 m, powinien bez trudu przetrwać w kieszeni czy torebce.

Jak tłumaczą chińskie media, standardowe gwarancje każdego większego producenta wprost wykluczają naprawy w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez wodę. Postawa Xiaomi jest tym sposobem prezentowana w Chinach jako bohaterska — zniesienie tego ograniczenia ma być znaczącą ulgą finansową, rzędu kilkuset juanów w przypadku flagowych telefonów. Tylko czy czasem nie byłoby lepiej walczyć z nieuczciwymi wykluczeniami w gwarancjach, zamiast budować wizerunek pojedynczymi akcjami?

Nie tylko telefony — tutaj pełne uznanie dla Xiaomi

Co warto podkreślić, zakres bezpłatnych napraw nie dotyczy wyłącznie smartfonów. Xiaomi wykazało się tutaj gestem i naprawia bezpłatnie też smartwatche i inną elektronikę noszoną, a także laptopy czy wszystkie inne urządzenia sprzedawane pod marką Mija, w tym duże sprzęty AGD, takie jak pralki czy klimatyzatory, które mogły zostać zalane.

Poszkodowani użytkownicy w wymienionych regionach mogą uzyskać pomoc na trzy sposoby:

Udać się bezpośrednio do wspieranego centrum serwisowego Xiaomi.

Złożyć wniosek o naprawę wysyłkową przez sekcję posprzedażową w aplikacji Xiaomi Mall.

Zadzwonić na infolinię 950816 lub skontaktować się ze wsparciem przez oficjalne konto Xiaomi na WeChat.