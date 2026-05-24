Słońce niszczy ekrany telewizorów. Naukowcy znaleźli rozwiązanie

Wiele osób wystawia telewizory na działanie promieni słonecznych. Taka praktyka może łatwo i trwale uszkodzić sprzęt. Badacze przeanalizowali ten problem i zaproponowali nową technologię produkcji paneli.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 24 MAJ 2026
Promieniowanie UV psuje matryce

Ekrany typu OLED wykorzystują materiały organiczne, które samodzielnie emitują światło. Bezpośrednie promienie słoneczne z czasem je uszkadzają. Naukowcy z Korei Południowej poddali testowe panele OLED działaniu promieniowania UV. Test trwał dokładnie 300 godzin. Po tym czasie badacze zauważyli poważne uszkodzenia w obszarze katody.

Promienie ultrafioletowe wywołały w panelach migrację materiałów. Atomy srebra i magnezu przemieściły się ze swoich pierwotnych pozycji w strukturze ekranu. Zjawisko to pogarsza parametry wtrysku elektronów do warstwy emisyjnej, co skutkuje to szybkim spadkiem jasności obrazu. Ostatecznie proces ten znacznie skraca całkowitą żywotność telewizora.

Zbyt wysoka temperatura to kolejne zagrożenie

Telewizory z matrycami LCDbardziej odporne na samo światło. Głównym problemem staje się w ich przypadku wysoka temperatura. Obudowa, ekran i wewnętrzne podzespoły mocno nagrzewają się na słońcu. Telewizor również samodzielnie generuje ciepło podczas zwykłej pracy. Wysokie temperatury niszczą ciekłe kryształy w panelach LCD i powodują ich widoczne odbarwienia.

Serwis Rtings przeprowadził długoterminowe testy sprzętu. Włączono telewizory na maksymalnej jasności na 126 godzin tygodniowo. W cienkich modelach LCD z podświetleniem krawędziowym ciepło wyginało wewnętrzne arkusze odblaskowe. Pękały tam również płyty prowadzące światło, a diody LED ulegały przepaleniu. Panele OLED wykazały natomiast objawy wypalenia ekranu. Producenci zalecają zapewnienie dobrej wentylacji wokół urządzenia. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza.

Iterb ratunkiem dla przyszłych urządzeń

Koreańscy badacze opracowali nowy typ katody dla telewizorów OLED. Tradycyjne połączenie z użyciem magnezu zastąpiono warstwą wykorzystującą iterb. Zmodyfikowane urządzenia ponownie poddano działaniu promieniowania UV przez 300 godzin. Wyniki eksperymentu wykazały bardzo dużą stabilność nowego rozwiązania.

Zastosowanie iterbu całkowicie zatrzymało proces degradacji komponentów. Badacze nie odnotowali żadnego spadku jasności ekranu. Atomy srebra i iterbu nie zmieniły swojego położenia w strukturze panelu, a ekrany utrzymały pierwotne parametry emitowania światła. Wyniki potwierdzają przydatność iterbu w produkcji nowych katod. Zwiększy to w przyszłości odporność telewizorów na trudne warunki środowiskowe.

nowe technologie telewizory telewizory OLED telewizory LCD promieniowanie UV uszkodzenia sprzętu żywotność telewizorów
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Kyung Hee University, Rtings, BGR