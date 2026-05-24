Słońce niszczy ekrany telewizorów. Naukowcy znaleźli rozwiązanie

Promieniowanie UV psuje matryce

Ekrany typu OLED wykorzystują materiały organiczne, które samodzielnie emitują światło. Bezpośrednie promienie słoneczne z czasem je uszkadzają. Naukowcy z Korei Południowej poddali testowe panele OLED działaniu promieniowania UV. Test trwał dokładnie 300 godzin. Po tym czasie badacze zauważyli poważne uszkodzenia w obszarze katody.

Promienie ultrafioletowe wywołały w panelach migrację materiałów. Atomy srebra i magnezu przemieściły się ze swoich pierwotnych pozycji w strukturze ekranu. Zjawisko to pogarsza parametry wtrysku elektronów do warstwy emisyjnej, co skutkuje to szybkim spadkiem jasności obrazu. Ostatecznie proces ten znacznie skraca całkowitą żywotność telewizora.

Zbyt wysoka temperatura to kolejne zagrożenie

Telewizory z matrycami LCD są bardziej odporne na samo światło. Głównym problemem staje się w ich przypadku wysoka temperatura. Obudowa, ekran i wewnętrzne podzespoły mocno nagrzewają się na słońcu. Telewizor również samodzielnie generuje ciepło podczas zwykłej pracy. Wysokie temperatury niszczą ciekłe kryształy w panelach LCD i powodują ich widoczne odbarwienia.

Serwis Rtings przeprowadził długoterminowe testy sprzętu. Włączono telewizory na maksymalnej jasności na 126 godzin tygodniowo. W cienkich modelach LCD z podświetleniem krawędziowym ciepło wyginało wewnętrzne arkusze odblaskowe. Pękały tam również płyty prowadzące światło, a diody LED ulegały przepaleniu. Panele OLED wykazały natomiast objawy wypalenia ekranu. Producenci zalecają zapewnienie dobrej wentylacji wokół urządzenia. Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza.

Iterb ratunkiem dla przyszłych urządzeń

Koreańscy badacze opracowali nowy typ katody dla telewizorów OLED. Tradycyjne połączenie z użyciem magnezu zastąpiono warstwą wykorzystującą iterb. Zmodyfikowane urządzenia ponownie poddano działaniu promieniowania UV przez 300 godzin. Wyniki eksperymentu wykazały bardzo dużą stabilność nowego rozwiązania.